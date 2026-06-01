Ndaba Mandela critica la falta de integridad en los líderes y pide una educación adaptada a los tiempos modernos

Ndaba Mandela, nieto de Nelson Mandela, advierte que el sistema educativo está estancado y no responde a las necesidades actuales. Aboga por una educación que descubra talentos individuales, enseñe valores éticos y cierre la brecha tecnológica, mientras rechaza el populismo y promueve la inversión en África en lugar de la caridad.

Ndaba Mandela , nieto del emblemático Nelson Mandela, critica la falta de integridad y empatía en los líderes actuales y considera que su abuelo estaría profundamente desanimado por la situación global.

En una entrevista concedida en España, Ndaba reflexionó sobre los desafíos educativos y el liderazgo ético, enfatizando que la educación debe adaptarse a los tiempos modernos y centrarse en descubrir y potenciar los talentos individuales de los jóvenes. Según él, el sistema educativo actual está estancado y no responde a las necesidades del mundo cambiante. Ndaba Mandela, de 43 años, preside actualmente el Mandela Institute for Humanity, organización que promueve el liderazgo ético y el desarrollo juvenil.

Durante su visita a España, firmó la adhesión número 10.000 a un manifiesto que reclama situar la educación como una prioridad estratégica, social, económica y democrática, impulsado por la Fundación EducAcción. En sus declaraciones, Ndaba subrayó que la tecnología ha creado una brecha entre quienes tienen acceso a ella y quienes no, lo que agrava las desigualdades educativas.

Para él, la solución pasa por garantizar que los jóvenes adquieran habilidades prácticas que les permitan romper el ciclo de la pobreza y encontrar oportunidades en la economía global. El líder sudafricano también abordó la importancia de enseñar valores como la integridad y la compasión, además de habilidades tecnológicas, para formar líderes éticos. Criticó el populismo y la polarización crecientes, señalando que un líder debe tener integridad, claridad moral y la capacidad de cumplir sus promesas.

Asimismo, afirmó que África necesita inversión y colaboración, no caridad, y abogó por conectar el talento africano con la economía mundial. Ndaba Mandela, criado durante dos décadas junto a su abuelo, asegura que este le transmitió valores fundamentales como la integridad, que ahora intenta inculcar a las nuevas generaciones. Su mensaje es claro: la educación debe evolucionar para ser relevante, inclusiva y centrada en el individuo, con el fin de construir un futuro más justo y equitativo





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