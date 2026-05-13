NBA pierde a Jason Collins después de un duro combate contra un cáncer cerebral

El primer jugador de baloncesto de la NBA en revelar su orientación sexual falleció el martes después de una feroz batalla contra un tumor cerebral. Collins jugó 13 años en la liga con seis franquicias diferentes y ayudó a la NBA en la causa de la inclusión y la diversidad. El comisionado de la NBA, Adam Silver, expresó su admiración y dolor en un mensaje para la familia de Collins.

Jason Collins , la primera voz abiertamente homosexual en la NBA y un representante destacado del equipo, falleció el martes después de una batalla contra un cáncer cerebral agresivo durante ocho meses.

Con trece años de experiencia en la liga y una media de 3,6 puntos y 3,7 rebotes en su carrera, Collins logró quebrar barreras y ser un símbolo de inclusión y respeto dentro y fuera de las canchas. Su decisión de anunciar su orientación en 2013, al final de su trayectoria como jugador, inspiró a otros y abrió la discusión sobre la aceptación y el amor en la comunidad deportiva.

La familia de Collins agradeció a todos los que se unieron a la oración durante los últimos meses y se comunicó con la NBA. La liga tudatela el Premio Bill Walton a su memoria en una ceremonia remota, mientras su hermano gemelo lo recibió en su nombre. Las palabras de Adam Silver, comisionado de la NBA, expresaron la admiración y el impacto de Collins en la comunidad del deporte y en la sociedad en general. Juntos, diner gráficos y $ emoji





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