El documental Naza expone el uso de IA israelí en Gaza. Directores y militares anónimos revelan sistemas de selección de objetivos que generan altas bajas civiles.

El aclamado documental Naza ha desatado una intensa controversia internacional al revelar los mecanismos internos que utilizan las Fuerzas de Defensa de Israel para seleccionar objetivos militares en la Franja de Gaza mediante inteligencia artificial. La obra, dirigida por Yuval Abraham y Rachel Szor, ha sido reconocida con el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió una histórica ovación de pie de 25 minutos. A través de 24 entrevistas con militares e intelligence officers anónimos, la película expone la realidad operativa detrás de las bajas civiles en el conflicto.

Testimonios de militares sobre sistemas de IA

Los integrantes de las fuerzas armadas israelíes que aparecen en el filme, identificados únicamente por su silueta, describen con detalle técnico cómo se procesan los datos para decidir qué estructuras deben ser bombardeadas. En una escena clave, un soldado explica que el valor Naza de un edificio determinado es cuatro, un indicador numérico que refleja la estimación de daños colaterales y el número probable de civiles que morirán como resultado del ataque. Esta métrica es central en el sistema de priorización que el documental investiga exhaustivamente.

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Los directores realizaron casi tres años de periodismo de investigación, entrevistando a más de 100 fuentes. Solo veinticuatro de ellas aparecieron en la edición final, ofreciendo una visión interna de los protocolos de vigilancia y los algoritmos de identificación. Abraham declaró que hablar con estos soldados permitió comprender la lógica de los sistemas de puntería basados en inteligencia artificial que están operativos en el territorio palestino.

Reacciones oficiales del gobierno israelí

La divulgación de estas informaciones ha provocado una fuerte respuesta por parte de las autoridades israelíes, que han condenado enérgicamente la publicación del documental. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó la obra como parte de una ola global de incitación contra los judíos y ordenó inmediatamente a los servicios de inteligencia que identificaran a los participantes anónimos. Esta medida busca revertir el anonimato garantizado a los militares que cooperaron con la producción.

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Además, el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, etiquetó al filme como un ataque directo contra el Estado de Israel. El ministro de Cultura, Miki Zohar, llevó las críticas a un nivel aún mayor al acusar a los cineastas de traición al Estado y solicitó públicamente la revocación de su ciudadanía. Estas declaraciones oficiales marcan un punto de inflexión en la relación entre la industria cinematográfica y el establishment de seguridad israelí.

Sistemas de vigilancia y el algoritmo 'Dónde está papá'

El documental describe en detalle uno de los sistemas de vigilancia utilizados, conocido como Dónde está papá. Este algoritmo alerta a los servicios de inteligencia cuando un objetivo identificado regresa a su domicilio, rastreando a los miembros de su familia. Según los realizadores, el sistema monitoriza conversaciones en busca de frases específicas como Dónde está papá o Cuándo llega, lo que puede indicar la ubicación de la persona buscada.

La tecnología de seguimiento se extiende al monitoreo de teléfonos móviles, incluido los de los niños, para localizar a los militantes. Estos métodos automatizados contrastan con la narrativa oficial del gobierno israelí, que afirma haber tomado todas las medidas posibles para evitar bajas civiles y minimizar el daño a la población no combatiente durante la lucha contra los militantes de Hamás.

Contexto del conflicto y cifras de víctimas

La investigación se enmarca en la guerra que comenzó tras los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Según datos del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, más de 73.000 palestinos han muerto en el territorio, incluyendo más de 20.000 niños. El gobierno israelí niega estas cifras y asegura que sus operaciones están dirigidas exclusivamente contra militantes, mientras que Hamás rechaza la acusación de utilizar escudos humanos.

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Dentro del filme, un entrevistado revela un caso en el que se autorizó un ataque para matar a 500 personas por un único objetivo humano. El ejército israelí ha calificado esta acusación de completamente falsa. Sin embargo, estos testimonios sugieren una estrategia bélica basada en el cálculo algorítmico de riesgos que los directores describen como una matanza masiva calculada, lejos de las operaciones quirúrgicas que promueven las autoridades militares.