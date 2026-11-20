El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, registró oficialmente su precandidatura para las elecciones de 2027 ante el Tribunal Supremo Electoral. Conoce los detalles de la reforma constitucional que permite su reelección consecutiva y las reacciones del panorama político.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha inscrito oficialmente este jueves su candidatura para competir por un tercer mandato consecutivo al frente del Gobierno en las elecciones generales de 2027. El mandatario, de 45 años, presentó su solicitud ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) junto con el vicepresidente Félix Ulloa, quien también formalizó su aspiración a la vicemandatoria. Esta acción se completó con la asistencia de unos 3.000 simpatizantes que acompañaron el proceso en las instalaciones del organismo electoral.

Plazos electorales y registro oficial

La inscripción de Bukele se realizó en la fecha límite establecida por el calendario electoral del ente colegiado, correspondiente al 19 de noviembre. Este día marcaba el último término para que los aspirantes presentaran sus documentos oficiales de candidatura. Con este paso, el proceso formal para las elecciones de febrero de 2027 ya tiene a su principal protagonista definido, partiendo como el favorito indiscutible para la reelección según los análisis previos.

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Reforma constitucional y cambios legales

La vía para esta nueva postulación fue habilitada mediante una modificación de la Constitución en 2025. La Asamblea Legislativa, dominada por la Nueva Idea (NI), aprobó reformas a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 sin un análisis previo ni debate significativo. Estas cambios eliminaron el límite que prohibía más de dos mandatos consecutivos y elevaron el período presidencial de cinco a seis años, supriniendo además la necesidad de segunda vuelta electoral.

Visión política y convocación a la votación

Nayib Bukele ha instado a sus seguidores a participar masivamente en los comicios del 28 de febrero de 2027, bajo el lema de impedir que "El Salvador vuelva al pasado". El presidente ha asegurado que su gestión ha convertido al país en un ejemplo internacional, principalmente debido a la reducción de la violencia y el combate efectivo a las pandillas. Ha solicitado a su entorno familiar y amistoso que vean la jornada electoral como una "fiesta nacional".

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Contexto histórico y crítica de la oposición

Bukele asumió su segundo mandato consecutivo el 1 de junio de 2024, aunque en ese momento la Constitución lo prohibía, con un término original previsto para 2029. La reforma adelantó las elecciones a 2027, coincidiendo con los comicios generales y estableciendo un nuevo período de seis años. Por otro lado, la oposición salvadoreña ha calificado el modelo Bukele como una "regresión autoritaria", señalando las crecientes demandas económicas de la población como un punto de tensión creciente.

Influencia regional y próximos pasos

El liderazgo de Bukele continúa influyendo en la nueva derecha gobernante en varios países de Sudamérica, consolidando su estatuas dentro del espectro político global. Con la inscripción completada, el foco ahora se dirige hacia la campaña electoral que definirá el futuro inmediato de El Salvador. Los ciudadanos deberán evaluar tanto los logros en seguridad mencionados por el Ejecutivo como las preocupaciones expresadas por la oposición sobre el contexto democrático y económico del país.