Navidad en Vigo: Encendido de luces y desfile de Disney marcan el inicio festivo

Vigo inicia la Navidad con el encendido de luces en la Puerta del Sol y un desfile de Disney+ en la calle García Barbón, reuniendo a miles de personas.

La ciudad de Vigo ha dado oficialmente el pistoletazo de salida a la temporada navideña con la tradicional ceremonia de encendido de las luces navideñas. Este evento, que marcó el inicio de lo que el regidor denominó como la Navidad del planeta, congregó a una gran multitud en la Puerta del Sol. La actividad central fue el accionamiento de un botón rojo instalado frente al imponente árbol de Navidad, símbolo principal de las festividades en esta zona céntrica.

Inicio oficial de la Navidad en la ciudad olívica

El maestro de ceremonias de esta emotiva celebración fue identificado como Caballero, quien presidió el acto central junto a las autoridades locales. Tras pulsar el mencionado botón rojo, se hizo audible la icónica canción de John Lennon, un tema que resonó entre los asistentes y sentó el tono festivo de la noche. La lluvia, que había caído anteriormente, dio una breve tregua justo cuando comenzó el encendido, permitiendo que la iluminación se disfrutara plenamente.

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Desfile temático de Disney+ en la calle García Barbón

Antes del momento cumbre, a las tres horas de la noche, miles de habitantes y turistas disfrutaron de un singular desfile organizado por Disney+. Este evento tuvo lugar en la calle García Barbón, donde los participantes marcharon al ritmo de las principales melodías que han marcado la cultura popular global. La compañía se ha convertido en el nuevo colaborador oficial de la Navidad en Vigo, introduciendo una nueva dimensión de entretenimiento a las fiestas locales.

Participación masiva de figurantes y personajes de ficción

La magnitud del desfile fue considerable, contando con más de 250 participantes que dieron vida a la comitiva. La procesión alcanzó una longitud superior a los 300 metros, desplegando una variedad de personajes de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu. Esta diversidad de universos ficticios permitió que la comitiva atraera la atención de los miles de visitantes que abarrotaron las calles, creando un ambiente de asombro y diversión para todas las edades.

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Elementos visuales y decoración luminosa en Vigo

La infraestructura decorativa que acompaña estas fechas incluye una extensa red de iluminación que se extiende por distintos puntos de la urbe. Además de las típicas luces, la ciudad ha incorporado arcos luminosos, figuras tridimensionales y otros elementos decorativos que transforman el paisaje urbano. Durante el desfile, se pudieron observar más de 20 figuras hinchables que recorrieron la calle principal, añadiendo volumen y color a la celebración.

Impacto social y continuidad de las festividades

La unión entre la administración local y Disney+ no solo se limita al evento del día, sino que promete traducirse en actividades continuas durante el periodo navideño. La presencia de personajes conocidos y la musicalización de las calles han reforzado el espíritu comunitario de Vigo. Con la iluminación encendida y el desfile completado, la ciudad olívica entra en la recta final de sus celebraciones de fin de año, preparando el terreno para los días festivos que vienen.