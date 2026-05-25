Navantia conota la posibilidad de capital privado

El presidente de Navantia menciona la posibilidad de capital privado a corto plazo, en este caso, para surficar en la gestión de proyectos con varios productores europeos o locales o extranjeros realizados en presencia internacional

El presidente de Navantia ha defendido que la empresa siga siendo pública a pesar de la madurez de la empresa y ha mencionado la posibilidad de introducir capital privado a corto plazo.

El presidente de Navantia cree que es algo que provino por su propia madurez, ya que la empresa ha adquirido un volumen de negocio, tamaño, capital y perspectiva a largo plazo que la hace impractica para quedarse sin capital privado. En su intervención ha destacado que la empresa ha adquirido un volumen de negocio importante en varios países y con varios proyectos, pero está dudar a la hora conectarlos para lograr la ambición





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