Naturgy Invertirá Más de 1.200 Millones de Euros en la Digitalización y Refuerzo de su Red Eléctrica en España

Naturgy, a través de su distribuidora UFD, planea una inversión de 1.218 millones de euros hasta 2029 para modernizar su red eléctrica en España, mejorando el servicio a sus clientes y aumentando la capacidad para la nueva demanda. La inversión se distribuirá entre Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León.

Naturgy , a través de su distribuidora de electricidad UFD , destinará un mínimo de 1.218 millones de euros en un horizonte de tres años, extendiéndose hasta 2029, para el refuerzo y la digitalización integral de su red eléctrica en España .

Este anuncio, realizado este lunes a través de un comunicado oficial, subraya el compromiso de la compañía con la mejora continua del servicio ofrecido a sus casi cuatro millones de clientes y la expansión de la capacidad de la red para acomodar la creciente demanda energética. La magnitud de esta inversión se mantiene en el nivel máximo permitido por el marco regulatorio vigente y presenta la posibilidad de incrementarse significativamente con la inminente aprobación del Real Decreto que establecerá las directrices para los planes de inversión en redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

La modernización de las redes de distribución eléctrica se considera un elemento crucial para el cumplimiento de los objetivos climáticos nacionales, representando una asignatura pendiente en el panorama energético español. Las acciones planificadas durante este periodo se centrarán primordialmente en la innovación y la implementación de tecnologías de vanguardia, incluyendo sistemas de telemedida avanzados y la sensorización inteligente de la red.

Además, se priorizará el fortalecimiento de las infraestructuras existentes a través de la construcción de nuevas líneas y subestaciones, así como la renovación y modernización de las instalaciones ya operativas. Naturgy enfatiza que estas inversiones se alinean con su visión estratégica de impulsar la transición energética mediante la inversión sostenida en redes y energías renovables, complementada con la mejora continua de sus operaciones a través de la digitalización progresiva y la automatización de sus procesos.

Como ejemplo concreto, en el año 2026, la compañía planea destinar una parte significativa de esta inversión a proyectos de supervisión avanzada en baja tensión, intervenciones en redes de media y alta tensión, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la implementación de sistemas de gestión avanzada de activos. La inversión no solo busca mejorar la eficiencia y fiabilidad del suministro, sino también prepararse para los desafíos futuros relacionados con la creciente demanda y la integración de fuentes de energía renovables.

La distribución de esta inversión se realizará de manera equitativa entre las diferentes regiones donde UFD opera. Galicia, siendo el principal territorio de actuación de UFD como distribuidor eléctrico, recibirá la mayor parte de la inversión, con una asignación de 519 millones de euros entre 2026 y 2029. Le siguen Castilla-La Mancha con 337 millones de euros, la Comunidad de Madrid con 217 millones de euros y Castilla y León con 145 millones de euros.

Naturgy asegura que estas inversiones permitirán a UFD continuar mejorando la calidad del suministro eléctrico en su red, respaldando este compromiso con datos concretos: la compañía ha logrado una mejora del 11% en el servicio ofrecido a sus clientes en los últimos cinco años, medida a través del indicador de tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada (Tiepi), que se situó en 31,9 minutos al cierre de 2025. Mónica Puente, directora de redes electricidad España en Naturgy, destaca que los elevados volúmenes de inversión de los últimos años han contribuido a alcanzar un nivel de fiabilidad del servicio del 99,99%.

La compañía reafirma su compromiso de invertir en la optimización del uso de la red, la ampliación de su capacidad y la garantía de su resiliencia, operando dentro de los límites establecidos por el regulador para avanzar en la digitalización y fortalecer la infraestructura ante eventos extraordinarios o condiciones meteorológicas adversas, situaciones que se han vuelto cada vez más frecuentes y que ponen de manifiesto la profesionalidad de su equipo humano y de las empresas colaboradoras. Naturgy subraya el papel estratégico y vertebrador de las redes de distribución eléctrica en la transición energética, garantizando el suministro eléctrico y facilitando la integración de la generación renovable y el desarrollo de nuevos servicios para alcanzar los objetivos de descarbonización.

Este rol exige inversiones significativas para modernizar la infraestructura existente y ampliar su capacidad para conectar nueva demanda, incluyendo centros de datos y nuevos desarrollos urbanísticos





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