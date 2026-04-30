Naturgy explora oportunidades de crecimiento en mercados clave y refuerza su estrategia internacional

Naturgy busca expandirse en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, con proyectos en ciclos combinados, renovables y redes eléctricas, mientras refuerza su presencia en mercados estratégicos.

Naturgy ha confirmado que está explorando activamente oportunidades de crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, en mercados clave como Estados Unidos, Europa Occidental (incluyendo España) y varios países de Latinoamérica.

Durante una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre, el director general de Mercados Financieros y Desarrollo Corporativo de Naturgy, Steven Fernández, destacó que la empresa cuenta con margen financiero y el respaldo unánime de su comité directivo para evaluar estas oportunidades.

'Estamos sondeando el mercado, buscando proyectos que se ajusten a nuestra estrategia de crecimiento', afirmó Fernández, señalando que ya tienen una visión clara de las opciones disponibles y de interés para la compañía. Además, los accionistas han renovado la confianza en Francisco Reynés como presidente ejecutivo hasta 2030, lo que refuerza la estabilidad en la dirección de la gasista.

Entre los proyectos en los que Naturgy muestra interés, destaca la licitación de ciclos combinados en Puerto Rico, un ejemplo de crecimiento orgánico con un potencial de inversión superior a los 1.000 millones de euros. La empresa también busca extender sus concesiones en redes en países como México, Argentina, Brasil y Panamá, donde la gestión regulatoria es una prioridad para compensar los efectos de la inflación y la depreciación monetaria.

Fernández aseguró que, a pesar de los desafíos, no hay escenarios desfavorables en la región. En el ámbito de las energías renovables, Naturgy se enfoca en la repotenciación o hibridación de plantas, especialmente en España, donde estudia oportunidades en activos operativos como la energía eólica con capacidad de repotenciación. En cuanto a las redes eléctricas, la compañía espera un desarrollo regulatorio que permita aumentar la inversión en el país, aunque no descarta oportunidades que combinen electricidad y gas.

Naturgy ha anunciado una inversión mínima de 1.200 millones de euros en su red eléctrica en España hasta 2029. Respecto al tamaño de las posibles adquisiciones, Fernández aclaró que la empresa está abierta a transacciones de cualquier tamaño, siempre que sean adecuadas y aporten valor estratégico.

'No nos enfocamos solo en aumentar el Ebitda, sino en oportunidades que ofrezcan una ruta de crecimiento orgánico a largo plazo', explicó. Además, la energética ha avanzado en su preparación para aprovechar oportunidades adecuadas, con preferencia por la integración vertical y una internacionalización selectiva. En Estados Unidos, Naturgy mantiene un acuerdo con el fondo CIP para la venta de 11 parques renovables y proyectos de almacenamiento.

Por otro lado, la compañía sigue de cerca el mercado de los centros de datos en España, a la espera de la publicación de un nuevo Real Decreto que regule su desarrollo. Fernández señaló que, una vez se desbloquee la situación, se espera una aceleración significativa en este sector, aunque el alto coste de bloquear capacidad sigue siendo un desafío. Actualmente, hay 12 GW de potencia y 240 centros de datos esperando conexión a la red





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