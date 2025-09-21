Natto: El Superalimento Japonés que Desafía Paladares y Promete Salud

Exploramos el natto, un alimento tradicional japonés de soja fermentada, conocido por sus beneficios para la salud y su peculiar textura. Descubre su origen, valor nutricional y por qué, a pesar de sus beneficios, aún no ha conquistado el mundo occidental.

En Japón , el consumo de natto en el desayuno es tan común como tomar café en España. Este alimento ancestral, elaborado a partir de soja fermentada , se caracteriza por su textura viscosa, su intenso aroma y su apariencia peculiar, que puede resultar poco atractiva para aquellos que no están familiarizados con él. No obstante, un impresionante 62% de los japoneses lo incorporan a su dieta diaria, y muchos lo consideran un auténtico superalimento.

La reputación del natto se fundamenta en su considerable valor nutricional: es una fuente rica en proteínas, fibra dietética, vitaminas K, B6 y E, hierro y minerales esenciales. La ingesta regular de natto se relaciona con beneficios cardiovasculares, fortalecimiento óseo y una posible ralentización del envejecimiento cutáneo.\El natto tiene raíces históricas y culturales profundas en Japón. Se cree que llegó al país desde China durante el período Nara (710-784), y gradualmente se convirtió en un elemento fundamental de la alimentación, especialmente durante los periodos Kamakura (1192-1333) y Edo (1603-1867). Inicialmente, era consumido por la aristocracia y los guerreros, pero con el tiempo, su popularidad se extendió a los hogares japoneses, transformándose en un plato cotidiano asociado con la nutrición y la longevidad. El proceso tradicional de elaboración implica remojar las semillas de soja, cocerlas al vapor o hervirlas, y luego mezclarlas con la bacteria Bacillus subtilis para fomentar la fermentación. En la actualidad, la producción industrial permite disfrutar de natto en envases listos para consumir, a menudo acompañados de condimentos como tare (salsa de soja) o karashi (mostaza picante).\El natto no solo destaca por su valor nutritivo, sino que también se asocia con la prevención de enfermedades cardiovasculares. Investigaciones recientes sugieren que su consumo diario podría reducir hasta un 10% el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio. Además, la vitamina K presente en el natto contribuye al fortalecimiento óseo y a la prevención de la osteoporosis. Las vitaminas B6 y E favorecen la renovación celular y podrían ralentizar el proceso de envejecimiento de la piel. Su alto contenido en proteínas y fibra contribuye a la regulación de los niveles de colesterol y presión arterial. En resumen, más allá de su aspecto y textura, el natto es un alimento altamente funcional que justifica su continua presencia como un pilar esencial de la dieta japonesa. A pesar de sus múltiples beneficios, el natto no ha logrado una popularidad generalizada fuera de Japón. Su olor fuerte, su textura pegajosa y su apariencia viscosa representan un desafío para los paladares occidentales, que suelen estar más acostumbrados a sabores más suaves y presentaciones visualmente más atractivas. Solo los más audaces o los entusiastas de la cocina japonesa se atreven a probarlo, y su disponibilidad se limita principalmente a tiendas especializadas, supermercados asiáticos y restaurantes japoneses.\Para aquellos que deseen experimentar este superalimento nipón en España, existen algunas opciones disponibles. Los supermercados asiáticos en ciudades como Madrid y Barcelona ofrecen envases individuales de natto. Algunos restaurantes japoneses incorporan natto en sus sushi rolls, ensaladas o cuencos de arroz. Para suavizar su sabor y textura, se recomienda consumirlo con arroz caliente, huevo o salsa de soja. Aunque su aspecto pueda intimidar, el natto representa una explosión de nutrientes y tradición japonesa, y definitivamente merece ser descubierto por aquellos que buscan explorar sabores auténticos y saludables





