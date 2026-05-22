NATO considera posibles reducciones en tropas estadounidenses y Soviets, ya que Rusia y EE.UU. evalúan Prezentarse conjunto contra Irán, como alternativa al plan B para el estrecho de Ormuz.

La OTAN ha concluido una reunión en Suecia para discutir la inversión en defensa ante la posibilidad de reducir el número de tropas estadounidenses en Europa. Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., ha justificado la retirada de efectivos en Alemania y ha advertido sobre la falta de garantías en el despliegue militar en Europa. Rubio ha criticado la falta de apoyo de la OTAN contra Irán y ha propuesto un "plan B" para el estrecho de Ormuz.

La OTAN concluyó una reunión en Suecia para discutir la inversión en defensa ante la posible reducción de tropas estadounidenses en Europa. Marco Rubio, secretario de Estado de EE.

UU. , justificó la retirada de militares de Alemania como parte de una reorganización y advirtió sobre la falta de garantías en el despliegue militar en Europa. Rubio criticó la falta de apoyo de la OTAN contra Irán y sugirió un "plan B" para el estrecho de Ormuz. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, abogó por la colaboración para levantar el bloqueo.

España renovó el convenio sobre las bases de Rota y Morón, descartando su expulsión de la OTAN. La OTAN ha concluido este viernes la reunión de dos días celebrada en Suecia para abordar la aceleración de la inversión en defensa ante el plan de EEUU de reducir su número de tropas en Europa. Pese a los... , el encuentro parece haber servido para acordar ciertos puntos en común sobre la defensa y posibles opciones en el estrecho de Ormuz.

"Reevaluamos constantemente dónde desplegamos tropas", ha espetado el jefe de la diplomacia estadounidense





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