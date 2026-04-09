Natasha Archer, la estilista de la princesa de Gales, inicia una nueva etapa profesional

Tras 15 años en el palacio de Kensington, la ex asistente de Kate Middleton lanza su propia consultoría de lujo, marcando una nueva era en su carrera y dejando una huella imborrable en el estilo de la realeza británica.

Muchos atribuyen a Natasha Archer el mérito de haber transformado el vestuario de la princesa de Gales. Durante sus quince años de servicio en el palacio de Kensington, Archer se convirtió en la mano derecha de Kate Middleton y en el cerebro detrás de algunos de sus looks más memorables.

Destacó el vestido azul de seda de Jenny Packham que la entonces duquesa de Cambridge lució al posar para las fotos con el príncipe George recién nacido en 2013, un momento icónico que marcó un antes y un después en la percepción del estilo real. Sin embargo, al iniciar una nueva etapa profesional con un proyecto propio, Archer ha aclarado algunos malentendidos sobre su rol como asistente real. En una entrevista con The Telegraph, reveló que su función va mucho más allá de ser una estilista tradicional. Se describe a sí misma como una profesional que se encarga de múltiples aspectos, incluso administrativos, y que aporta un talento único a individuos específicos. Es precisamente este conjunto de habilidades lo que ahora pone en práctica al frente de su propia marca de consultoría de lujo a medida.\El nuevo emprendimiento de Archer, que anunció en su perfil de Instagram, se enfoca en ofrecer servicios de asesoramiento discretos y personalizados. Su objetivo es guiar a sus clientes en aspectos como el vestuario, la presentación personal, la dirección creativa y los detalles más minuciosos que dan forma a los momentos importantes. Esta asesoría puede abarcar desde la organización de una pequeña boda familiar o la preparación de un discurso trascendental hasta la planificación de un primer viaje de esquí. Aunque Archer no ha detallado su experiencia trabajando con el príncipe Guillermo y la princesa de Gales, ha expresado su gratitud por haber tenido la oportunidad de formar parte del palacio de Kensington. Describe su tiempo allí como un 'privilegio extraordinario' y recuerda con cariño las amistades forjadas. La noticia de su nuevo proyecto profesional fue recibida con entusiasmo por algunas de las marcas favoritas de la princesa de Gales, como Jenny Packham, Emilia Wickstead, Suzannah London, Philippa Lepley, Catherine Walker y Jane Taylor, quienes le enviaron sus felicitaciones.\Conocida por sus allegados como 'Tash', Archer comenzó a trabajar en el palacio en 2010 como asistente personal de los príncipes Guillermo y Harry. Tras el matrimonio de Guillermo con Kate Middleton en 2011, su colaboración con la duquesa de Cambridge se fortaleció, convirtiéndose en una de sus ayudantes más cercanas para 2013. Su cercanía era tal que fue una de las pocas personas autorizadas a acompañar a Kate al hospital después del nacimiento del príncipe George. Al año siguiente, su buen ojo para la moda la llevó a ser ascendida a estilista personal de Kate, cumpliendo con el deseo de la reina Isabel II de que su nieta política vistiera de manera más 'regia'. La influencia de Archer se hizo evidente durante la gira de 2014 por Australia y Nueva Zelanda, donde Kate estrenó su nuevo estilo. Fuentes cercanas revelaron que la relación entre Archer y Kate era excelente, y que la duquesa apreciaba su estilo y asesoramiento. La gira fue un evento de alto impacto, con Kate luciendo 24 trajes en 19 días, y se considera un punto de inflexión en la evolución de su estilo. Archer se convirtió en un pilar en las giras reales de Kate, y se le atribuye la elección del vestido de cóctel escarlata de Preen que llamó la atención durante la visita de Estado a Canadá en 2016. A pesar de su marcha del palacio, se rumorea que los príncipes Guillermo y Kate han bendecido los nuevos proyectos de Archer. Fuentes cercanas indican que Kate, con la experiencia adquirida, ahora tiene una clara comprensión de su propio estilo y ya no necesita tanta ayuda





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