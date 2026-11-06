NASA completa instalación de paneles solares en la Estación Espacial Internacional

La NASA y la Agencia Espacial Canadiense finalizaron la renovación del sistema energético de la ISS. Este hito garantiza la energía vital para misiones futuras y operaciones científicas en órbita.

La NASA ha completado con éxito la instalación de ocho nuevos paneles solares desplegables en la Estación Espacial Internacional (ISS). Este logro monumental representa la culminación de un esfuerzo técnico coordinado que incluye a la Agencia Espacial Canadiense y marca el fin de una era de modernización energética crítica para la órbita terrestre baja.

Modernización del sistema energético orbital

La Estación Espacial Internacional requiere un suministro constante y fiable de electricidad para mantener en funcionamiento sus vitales sistemas de soporte vital, los equipos de comunicación esenciales y los complejos instrumentos científicos que utilizan los astronautas. Estas estructuras han estado expuestas a las condiciones extremas del espacio durante más de dos décadas, lo que ha generado un desgaste significativo. Pese a que dichas estructuras siguen funcionando, el paso del tiempo ha obligado a buscar alternativas para asegurar la continuidad operativa.

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Detalle histórico de la caminata espacial final

En 2021, la NASA puso en marcha este proyecto de renovación. Los astronautas Anil Menon, de la NASA, y Joshua Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense, realizaron una caminata espacial de siete horas y once minutos para iniciar una de las fases más complejas. Menon permaneció sujeto al extremo de Canadarm2, el brazo robótico de casi 18 metros de longitud de la estación, mientras transportaba el dispositivo hasta su ubicación específica. Además, Kutryk se desplazó por el exterior de la ISS para ayudarle a completar la instalación, con el apoyo de otros compañeros que manejaban el brazo desde el interior del laboratorio.

Cronología y fechas críticas del proyecto

Recientemente, la NASA había programado una segunda salida al exterior para este 5 de noviembre, con el objetivo final de completar así la renovación del sistema energético de la estación. Menon y Kutryk concluyeron su caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional a este 5 de noviembre a las 21:35 hora española peninsular. Durante esta misión final, ambos instalaron y desplegaron el último panel desplegable de la ISS en el canal eléctrico 3B, situado en la estructura lateral derecha de la estación, completando así la ampliación de su sistema de generación de energía.

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Impacto operativo y cierre de la misión

Con este despliegue, se concluye un proyecto que comenzó en febrero de 2021 y que ha requerido un total de 18 caminatas espaciales para preparar los equipos e instalar los ocho paneles. Según la NASA, el conjunto de estas nuevas estructuras permite aumentar la capacidad de generación eléctrica para la estación, asegurando que la ISS pueda operar como un laboratorio científico de clase mundial durante los próximos años y facilitar futuras misiones profundas.

Contexto profesional y fuentes del informe

La cobertura de estos eventos espaciales es gestionada por profesionales especializados en la divulgación técnica. Ana Higuera es redactora en 20bits desde 2021, la sección de tecnología de 20minutos. Actualmente se especializa en temas espaciales, ciberseguridad, aplicaciones, dispositivos e inteligencia artificial. Además, analiza productos electrónicos -desde móviles, robots aspiradores, tablets, electrodomésticos hasta auriculares- en la sección de reviews, siempre con un toque cercano y sincero, garantizando la precisión de los datos presentados.