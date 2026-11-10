Naresh Bhatt es declarado culpable del asesinato de su esposa Mamta Kafle Bhatt en Virginia

Un jurado de Virginia declaró culpable de asesinato a Naresh Bhatt por la muerte de Mamta Kafle Bhatt. La sentencia está prevista para el 12 de marzo.

Un jurado de Virginia declaró culpable de asesinato a Naresh Bhatt, de 39 años, en un caso que involucra la desaparición y muerte de su esposa, Mamta Kafle Bhatt. El veredicto fue dado a conocer el martes, después de que los jurados rechazaran la versión del acusado, quien sostuvo que su esposa murió por suicidio.

Los miembros del jurado también declararon culpable a Naresh Bhatt de otros dos cargos: ocultar y profanar el cuerpo de la mujer. El cuerpo de Mamta Kafle Bhatt aún no ha sido encontrado.

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Cómo se produjo la confesión en el juicio

Naresh Bhatt admitió durante su testimonio que desmembró a su esposa y se deshizo de sus restos. Según su relato, encontró a Mamta Kafle Bhatt inconsciente en el dormitorio de ambos, rodeada de vómito y sangre, y entró en pánico al no poder reanimarla.

Hasta ese momento, el acusado había sostenido públicamente que desconocía qué le había ocurrido a su esposa. El testimonio, rendido durante su segundo día en el estrado, cambió por completo el rumbo del proceso judicial.

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Las autoridades describieron una escena con varios elementos relevantes. Según la Policía, Mamta Kafle Bhatt estaba acostada boca arriba, cerca de ella había pastillas, sangre y un paquete abierto de Celphos, un insecticida altamente tóxico.

Naresh Bhatt declaró que intentó reanimarla durante aproximadamente una hora antes de llevarla al baño de la vivienda. Durante su testimonio, dijo que no sabía por qué no llamó al 911 y afirmó que estaba muy asustado.

Versiones enfrentadas en el tribunal

La defensa de Naresh Bhatt sostuvo que su esposa murió por suicidio, una versión que el jurado rechazó al emitir el veredicto. El abogado del acusado no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario de CNN.

La fiscal del estado Amy Ashworth, del condado de Prince William y de las ciudades de Manassas y Manassas Park, afirmó en un comunicado que el veredicto representa una importante medida de justicia para Mamta Kafle Bhatt. Ashworth señaló que la familia de la víctima ha soportado más de dos años de dolor e incertidumbre.

Ashworth expresó la esperanza de que el fallo permita a los familiares comenzar a seguir adelante, con la certeza de que la vida de Mamta importaba, que su historia fue escuchada y que la persona responsable rindió cuentas. Mientras se leía el veredicto, Naresh Bhatt permaneció inexpresivo y conversó brevemente con su abogado.

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Tras conocerse la decisión, familiares de la víctima se abrazaron. Uno de ellos agradeció a uno de los fiscales. Los miembros de la familia, entre ellos Gita, madre de la víctima, y Mahesh, su hermano, declararon durante el juicio a través de un intérprete, según informó WUSA.

Qué sigue tras el veredicto de culpabilidad

Naresh Bhatt podría recibir una condena de cadena perpetua por el cargo de asesinato. Además, podría enfrentar hasta cinco años de prisión por cada uno de los otros dos cargos relacionados con la manipulación del cuerpo.

Se espera que la sentencia sea dictada el 12 de marzo. El juez también revocó la libertad bajo fianza del acusado, quien permanecerá bajo custodia hasta esa fecha.

El caso comenzó con la desaparición de Mamta Kafle Bhatt, de 28 años, quien trabajaba como enfermera titulada en el Centro Médico UVA Health Prince William, en Manassas, Virginia. Según la Policía, fue vista por última vez el 27 de julio de 2024 en ese centro.

Al día siguiente, un amigo habló con la mujer por teléfono, y ella publicó en TikTok un video junto a su hija, que entonces era una bebé, según informó WJLA. Naresh Bhatt declaró que admitió haber llevado a su hija, que tenía 11 meses, en algunos de los desplazamientos relacionados con la ocultación del cuerpo.