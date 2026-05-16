Narcotráfico y minería ilegal de oro amenazan la Amazonía, dice informe de la International Crisis Group

El informe de la International Crisis Group dice que el incremento del narcotráfico y de la minería ilegal de oro en la Amazonía están exacerbando sus amenazas y dificultando su conservación. Además, el informe señala que se están expandiendo rutas de tráfico de drogas a través de la selva y que las redes internacionales dedicadas al tráfico y la minería ilegal de oro están llevando a violaciones de derechos humanos y degradación ambiental.

El incremento del narcotráfico y la minería ilegal de oro en la Amazonía Cada vez es una amenaza más grande para esta importante región de Sudamérica, según el informe de la ONG International Crisis Group publicado recientemente.

Alrededor del 20% del territorio de la Amazonía ya ha sido deforestado y las actividades ilícitas dificultan su conservación aún más. El narcotráfico y la minería ilegal de oro fomentan la violencia y la contaminación, y los recursos illecitos utilizados para corromper autoridades o invertir en otras actividades dificultan la conservación. Rutas para traficar cocaína atraviesan la selva, y la minería ilegal de oro está desplazando a la cocaína como favorita de los traficantes en América Latina





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