El sociólogo Narciso Michavila analiza la subida del PSOE en las encuestas previas a las elecciones generales del 29N, advirtiendo que la remontada reduce las opciones de coalición de Pedro Sánchez.

La consultora GAD3, dirigida por el sociólogo Narciso Michavila, ha actualizado sus datos previos a los comicios generales del 29N, revelando una tendencia al alza en la intención de voto para el Partido Socialista Obrero Español. Aunque este incremento posiciona al PSOE más cerca del Partido Popular en números absolutos, el analista electoral destaca una paradoja estratégica crítica: la formación roja recorta distancias sacrificando sus alianzas potenciales para formar gobierno.

Mecanismo del ascenso electoral socialista

Las últimas mediciones de GAD3 muestran que el PSOE ha ganado dos puntos y medio en las preferencias ciudadanas durante la recta final de la campaña. Este movimiento se produce a apenas una semana de la cita electoral, donde los principales candidatos Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau se enfrentaron en un debate televisivo el jueves 26. La dinámica observada indica que la subida socialista no proviene de un cambio masivo en el espectro político general, sino de un desplazamiento específico de electores hacia el partido del presidente del Gobierno.

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El sociólogo ha advertido que esta tendencia implica una reconfigulación del mapa de fuerzas que beneficia directamente al bloque de la derecha. Según Michavila, el fenómeno se explica principalmente por la caída de los partidos nacionalistas y regionalistas de izquierdas. Formaciones como Adelante Andalucía, BNG, ERC y Bildu, aunque mantendrán o mejorarán ligeramente su resultado respecto a 2023, no alcanzarán la proyección inicial, ya que parte de su electorado probable recae en las filas socialistas.

Impacto en la viabilidad de gobierno de Pedro Sánchez

La consecuencia política de esta remontada es que el presidente Pedro Sánchez se verá lejos de revalidar la mayoría que logró gracias al apoyo de sus socios de investidura en las elecciones de 2023. El análisis de Michavila es contundente: todo lo que el PSOE gana electoralmente lo hace a costa de quienes podrían apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso. Esta erosión de las bases aliadas dificulta significativamente la construcción de una coalición estable y mayoritaria tras la votación.

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El experto ha aclarado que, aunque se da por hecho un escenario de remontada socialista real, este movimiento apenas cambiaría la composición final de los bloques parlamentarios. La izquierda y la derecha mantendrán sus posiciones relativas, pero el cálculo matemático para la investidura se vuelve más complejo para el actual jefe del Ejecutivo. La estrategia de Sánchez ha sido efectiva para competir con el PP, pero insuficiente para garantizar la gobernabilidad.

Proyección de participación y estabilidad del voto

Uno de los factores determinantes para el 29N será el nivel de participación, que GAD3 prevé como muy elevada y potencialmente de récord. Con 27 millones de electores empadronados, la consultora anticipa que la tasa de acudimiento a las urnas superará el 75%, situándose entre las tres elecciones con mayor concurrencia de la democracia española. Esta alta participación actúa como un estabilizador, reduciendo la probabilidad de sorpresas drásticas en los últimos días.

Miró a Inés García en 'Al Rojo Vivo', Michavila sentenció que el voto se encuentra muy decidido y madurado. Históricamente, la última semana de campaña mueve una cantidad considerable de sufragios, pero en esta ocasión los indecisos se concentran dentro de los mismos espacios políticos ya definidos. Por ello, las posibilidades de un vuelco radical en el resultado final son mínimas, consolidando el escenario actual de competición ajustada entre los dos grandes bloques nacionales.