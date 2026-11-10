Narciso Michavila critica la estrategia del PSOE tras el éxito de la entrevista de Abascal

Narciso Michavila, presidente de GAD3, afirma que la entrevista de Santiago Abascal desmonta la campaña del miedo del PSOE. Analizamos el impacto en el 29N.

Narciso Michavila, presidente de GAD3, se ha mostrado preocupado por la reacción del Partido Socialista ( PSOE) tras la extraordinaria audiencia cosechada por la entrevista de Santiago Abascal. La intervención del líder de Vox en 'La Revuelta' ha superado en medio millón de espectadores a la comparecencia de Pedro Sánchez, marcando un hito en la precampaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Audiencia histórica desmiente el miedo

La entrevista realizada por Broncano a Santiago Abascal ha demostrado que la narrativa de peligro utilizada por el gobierno central está perdiendo fuerza entre el electorado. Para Michavila, este éxito de audiencia es una señal clara de que Vox está desmontando la estrategia del miedo que el PSOE ha empleado desde el inicio de la contienda electoral.

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El fundador de GAD3 asegura que Pedro Sánchez ha regado munición a la derecha con su propia estrategia. Al intentar potenciar a Vox para debilitar a su principal adversario, el Partido Popular y su candidato Núñez Feijóo, el socialista ha creado un efecto contrario al esperado. La teoría de que un Vox más fuerte acortaría la legislatura no se ha cumplido en este capítulo.

Impacto en la intención de voto

A pesar del boom de audiencia, Narciso Michavila matiza que este encuentro no cambiará radicalmente el resultado final de las elecciones. Según el experto, el análisis de los profesionales y la opinión pública influye más en el voto que los debates televisivos individuales. No obstante, el impacto simbólico es innegable y ha redefinido el tono de la campaña.

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Abascal ha presentado una imagen más serena y cercana, alejándose del personaje hostil que el PSOE intentaba proyectar. Esta nueva percepción, aunque pueda ser compartida o rechazada según la ideología, ha demostrado ser muy efectiva para captar la atención de los espectadores en Televisión Española.

Cambio de criterio en los analistas

Ha habido un giro notable en la postura de muchos analistas políticos respecto a los formatos de entretenimiento. Anteriormente, se elogiaba la presencia de los políticos en estos espacios; ahora, varios expertos reclaman que se mantengan distancias. Sin embargo, la evidencia muestra que el público sigue conectando con estas dinámicas.

El efecto de la entrevista en 'La Revuelta' ha sido positivo para Vox y negativo para la narrativa del miedo del PSOE. Los sectores que llevaban la campaña han visto cómo su principal arma quedaba neutralizada por la capacidad de abanderamiento del líder de Vox.

Consecuencias para la campaña

El 29 de noviembre se dirá quién tiene la confianza de los ciudadanos, pero este momento ya ha establecido un nuevo equilibrio. La estrategia de división del PSOE ha fracasado en su propósito inicial, obligando a sus estrategas a replantearse sus próximos movimientos. El análisis detallado de los expertos seguirá siendo clave para interpretar estos cambios en el clima electoral.