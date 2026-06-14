Naomi Campbell: La supermodelo que desafió cánones y marcó una era

Trayectoria de Naomi Campbell, desde sus inicios en Londres hasta convertirse en ícono global de la moda, pionera de la diversidad y figura controvertida por su vida personal y escándalos filantrópicos.

Naomi Campbell , una de las supermodelos más icónicas de los años 90 , nació en 1970 en Streatham, un barrio del sur de Londres, hija de una bailarina jamaicana y un hombre de origen chino que abandonó a la familia antes de su nacimiento.

Desde joven, destacó por su belleza y carácter, y tras formarse en la Italia Conti Academy of Theatre Arts, donde practicó ballet, dio sus primeros pasos en el mundo de la moda. Con solo 15 años firmó con la agencia Synchro, y al año siguiente apareció en la portada de la edición británica de Elle tras sustituir a otra modelo en el último momento, un acontecimiento que marcó el despegue de su career.

A lo largo de las décadas, Campbell se consolidó como una figura emblemática, no solo por su presencia imponente en la pasarela y su estilo de caminar desafiante e hipnótico, sino también por su temperamento volátil y su vida personal turbulenta, que incluyó relaciones famosas como la con el músico David Bowie, escándalos mediáticos y episodios de abuso de sustancias. Su historial incluye apariciones en películas como "Prêt-à-Porter" de Robert Altman y documentales sobre la era de las supermodelos, así como un disco lanzado en 1994 que solo tuvo éxito en Japón.

Más allá de la moda, Campbell fue pionera en la diversidad, convirtiéndose en la primera modelo negra en aparecer en portadas de revistas de gran tirada como Vogue, desafiando los cánones caucásicos que dominaban la industria. En los últimos años, ha mantenido su influencia, con una retrospectiva dedicada en el museo Victoria & Albert de Londres titulada "Naomi: In Fashion" en 2024.

Sin embargo, su imagen se vio empañada por una investigación de la Comisión de Beneficencia de UNICEF que la inhabilitó hasta 2030 por mala gestión de un proyecto solidario, al destinar solo el 8,5% de los ingresos a obras benéficas y gastar el resto en lujos. A sus 56 años, Campbell sigue siendo un símbolo de la moda, admirada por su imparable carrera y su capacidad para generar revuelo tanto dentro como fuera de las pasarelas





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