La maquilladora Naoko Scintu, de origen japonese-italiano, ha forjado una carrera entre las tradiciones de Japón, Italia y el Reino Unido, creando nuevas líneas de maquillaje que realzan la belleza natural. Su enfoque en la luminosidad, el colorete y los labios destaca su filosofía de revelar la esencia auténtica de cada rostro.

Jessie Buckley, Greta Lee, Daisy Edgar Jones, Kaia Gerber y Kate Hudson han capturado la imaginación de la industria del maquillaje con su audaz presencia en las oficinas centrenueva de Milán, donde la firma cativa con una pared de convento que rinde homenaje a la tradición y la innovación.

La historia que subyace a este nuevo capítulo es tan profunda como intrigante, pues la maquilladora Naoko Scintu, de origen japonese-italiano, ha siempre sentido una conexión innata con la belleza que trasciende culturas. Desde su infancia, Scintu confesó que el inglés y las matemáticas no eran sus puntos fuertes, pero su pasión por los anuncios de cosméticos de los años noventa y la elegancia que veía en las revistas influyeron en su desarrollo profesional.

Al crecer en un ambiente donde los símbolos de belleza japonese-italianos se fusionaban, encontró la inspiración para crear looks que combinan la delicadeza de la estética japonesa con la sofisticación atemporal de la moda italiana. Su trabajo con firmas niponas y, más recientemente, con Dolce & Gabbana, demuestra que el maquillaje es un lenguaje universal que puede adaptarse y reinventarse. El reto más fascinante para Scintu es equilibrar las distintas concepciones de belleza de Gran Bretaña, Japón e Italia.

En el Reino Unido, la tendencia tiende a la naturalidad y a la piel radiante; en Japón, se prefiere una base luminosa y una aplicación que realce la delicadeza del rostro; y en Italia, la tradición demanda un toque de audacia y sofisticación. La maquilladora explica que cada cultura aporta una pieza única al mosaico global: “El rubor en Corea se diferencia mucho, los estilos de cabello y la disminución de la expresión ocular son parte de una evolución estética que siempre resulta refrescante.

” Estos valores se reflejan claramente en las nuevas colecciones que ha lanzado la marca italiana. El exclusivo colorete Cherry Glaze Bar, por ejemplo, es una mezcla de hidratación y luminosidad que permite un rubor vívido y natural. El fundamento de la marca, tal como la describe Scintu, “es la piel tan blanca y luminosa” que invisiblemente aumenta la confianza de quienes la usan.

Esta nueva línea no solo tiene la capacidad de iluminar cualquier obra de arte, sino que subraya el concepto de que el maquillaje no sustituye la belleza, sino que la resalta. Por otro lado, la línea Rose Dew Lip Bite de 43 euros ofrece una textura de labios que sugiere “boca mordida”, una técnica clásica que la marca está retomando con una moderna fiestana de brillo.

Scintu comenta que el corrector “es magia en un frasco”, pues permite crear distintas versiones de maquillaje, dependiendo del tipo de modelo y de la ocasión. Con esta filosofía, la creadora logra equilibrar la creatividad con la técnica, logrando que cada cliente se sienta auténtico y espectacular.

El viaje de Scintu en el mundo del maquillaje también ha incluido una serie de colaboraciones con celebridades, cuyas experiencias debieron haber sido un riesgo creativo en un mercado donde las modelos predominan en las portadas de Vogue. Hoy, las actrices también forman parte de ese imperio y aportan un nuevo nivel de autenticidad y audacia a las revistas.

La maquilladora destaca a Emilia Clarke como una de esas personas a quienes admira por su espíritu y elegancia, antes de nombrar a las trabajadoras de la industria del maquillaje que “son especialistas que dependen de la creatividad y la colaboración”. Buscando siempre la máxima autenticidad, Scintu comenta que la tendencia actual de “no make‑up” abre oportunidades enormes y sugiere que la belleza radiante es la que más compite: la audaz combinación de brillo natural, cuidado del piel y atención a los labios.

En su oro, no hace más que defender el uso de maquillaje que se plasme de forma espontánea y sin carga de expectativas artificiales. La pasión de Scintu por la belleza de cada rostro la mantiene comprometida con su trabajo, su filosofía de mantener la piel brillante y sana, y la excelente calidad de sus productos.

Esta conciliación de la tradición y la modernidad es lo que la distingue, y la convierte en otra historia exitosa dentro del ferviente mundo de la cosmética. Con cada nueva creación, la maquilladora Scala narra su legado y su propósito: “El maquillaje debe tocar la piel y no transformar al usuario”, lo que la convierte en el rostro de una nueva era de belleza consciente.

Porque cada color, cada textura y cada final, están diseñados para dirigirse directamente a la conciencia de una nueva generación de belleza que valora el brillo y la autenticidad más que cualquier estándar impuesto. En resumen, la trayectoria de Naoko Scintu ha sido marcada por una fusión de culturas, una profunda comprensión del maquillaje y la impulsión para captar una esencia genuina.

Desde su creación en los años 90, hasta su actual posición en el mercado global, la artista ha logrado que la belleza sea una joya natural y celebrada, convirtiendo cada producto en un testimonio de la vida real que extrae una belleza que trasciende las fronteras de la moda. Al final, este movimiento prodigioso y sin dudas ha enriquecido el nivel de estética que el público disfruta hoy en día y continuará en el futuro.

Con la introducción de nuevos productos de D&G y una visión sin fricción, la industria del maquillaje está en pleno auge, en la vanguardia de la innovación, la belleza real y el auto‑amor.





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