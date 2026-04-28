Nanisimo lidera 'EN PLAY': Un nuevo espacio para entender el mundo con humor y profundidad

El periodista Emilio Doménech, conocido como 'Nanisimo', presenta 'EN PLAY' en RTVE Play, un programa que busca explicar la actualidad con claridad, humor y un enfoque en temas relevantes, incorporando herramientas digitales y un personaje virtual llamado Morales.

Emilio Doménech , conocido popularmente como ' Nanisimo ', lidera una innovadora propuesta para conectar con el público a través de ' EN PLAY ', el nuevo canal de RTVE Play.

Este espacio informativo se distingue por su enfoque cercano, su dosis de humor inteligente y su compromiso con el análisis de temas relevantes que, a menudo, se pierden en el torbellino de las noticias diarias.

'EN PLAY' se presenta cada semana, a partir de este miércoles, como una herramienta para comprender mejor el mundo que nos rodea, gracias a las explicaciones claras y accesibles de Doménech, figura ya consolidada en el ámbito digital. El programa no busca simplemente replicar la información, sino ofrecer una mirada distinta, un análisis profundo y contextualizado de los acontecimientos que moldean nuestra realidad.

Nanisimo y su equipo se plantean responder a preguntas fundamentales sobre el funcionamiento del mundo, especialmente en el contexto de la comunicación moderna y la influencia de las nuevas tecnologías. El leitmotiv de 'Ubícate', el nombre del programa, refleja la manera en que Nanisimo y su equipo interpretan la realidad actual, caracterizada por un ritmo frenético, la omnipresencia de algoritmos, el constante ruido informativo y una creciente polarización.

Doménech, con una sólida trayectoria en periodismo digital, una destacada experiencia como corresponsal en Estados Unidos y una considerable influencia en redes sociales, da un paso adelante en su carrera con este nuevo formato. El programa incorpora herramientas digitales, a menudo percibidas como potencialmente nocivas, pero que en 'EN PLAY' se utilizan de manera creativa para traducir la actualidad de la forma más accesible posible.

El equipo de 'Ubícate' no se limita a presentar noticias; su objetivo es generar una conversación significativa y fomentar la reflexión crítica. Nanisimo enfatiza que el programa es mucho más que una simple presentación de información: se trata de un espacio donde tres amigos, profundamente informados, comparten su pasión y entusiasmo por demostrar que lo que ocurre en el mundo importa y nos afecta directamente.

La dinámica del programa se basa en la colaboración y el intercambio de ideas, buscando siempre ofrecer una perspectiva completa y equilibrada de los acontecimientos. Se busca que el espectador no solo esté informado, sino que también se sienta conectado con la realidad y motivado a participar en el debate público.

Para enriquecer aún más la experiencia, 'EN PLAY' contará con la participación de invitados expertos de diversos campos, figuras destacadas del mundo de la cultura y un personaje virtual muy especial llamado Morales. Morales, descrito como entrañable y caótico, actuará como un enlace entre el plató y el mundo exterior, así como con la conversación que se desarrolla en las redes sociales.

Este personaje virtual, que funciona como enviado especial a cualquier parte del mundo, refleja el caos y la desorientación que a menudo experimentamos ante la avalancha de información y los rápidos cambios tecnológicos, sociales y políticos. Aunque Morales suele estar desorientado, su papel es precisamente el de servir como espejo de la confusión actual, invitando a la reflexión sobre las consecuencias a largo plazo de estos cambios.

Nanisimo subraya la importancia de detenerse a analizar las implicaciones de las nuevas tendencias, no solo en el presente, sino también en el futuro, considerando qué efectos tendrán estos cambios dentro de 5, 10 o 20 años.

'EN PLAY' se presenta como un espacio de análisis, debate y reflexión, diseñado para ayudar al público a navegar por la complejidad del mundo moderno y a comprender mejor los desafíos y oportunidades que se presentan en el siglo XXI. El programa aspira a ser una herramienta valiosa para la ciudadanía, promoviendo el pensamiento crítico y la participación informada en la vida pública





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