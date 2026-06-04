Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido 448 días en Venezuela, relata su tortura psicológica y la liberación

El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido durante 448 días en Venezuela tras ser acusado por un mensaje de WhatsApp en el que criticaba al presidente Nicolás Maduro, describe su experiencia de tortura psicológica en la cárcel Rodeo 1 y su liberación tras negociaciones diplomáticas. Afirma que planea tatuarse el número de días como recordatorio y exige la libertad de los más de 400 presos políticos que aún hay en el país.

El gendarme argentino Nahuel Gallo relató en una entrevista con CNN su experiencia de 448 días detenido en Venezuela , desde el 8 de diciembre de 2024 hasta el 1 de marzo de 2026.

Gallo, originario de Catamarca, planeaba unas vacaciones familiares en el país caribeño, donde su esposa María es venezolana. Sin embargo, al intentar ingresar por la frontera colombo-venezolana, un funcionario revisó su teléfono móvil y encontró una conversación de WhatsApp con su esposa en la que comentaban sobre un pedido de captura internacional contra el entonces presidente Nicolás Maduro, con una recompensa de 50 millones de dólares.

Ese mensaje, según Gallo, fue el motivo de su detención, pese a que él aclaró que era solo un comentario coloquial y que jamás tuvo intención de dañar a nadie. Negó las acusaciones del gobierno venezolano sobre presuntos vínculos con acciones terroristas. Gallo describió los duros momentos en la cárcel Rodeo 1, donde permaneció incomunicado durante 445 días. Relató que sufrió tortura psicológica, hostigamiento, y fue testigo de golpes y amenazas contra otros reclusos.

Solo logró contacto con su familia tres días antes de ser liberado, tras intensas gestiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela. La cifra de 448 días fue tan significativa para él que planea tatuársela como un recordatorio de esta experiencia traumática. Tras su liberación, Gallo habló de la adaptación a su vida en Argentina, aunque reconoció que aún procesa todo lo vivido.

También mencionó que, según cifras de Foro Penal, hasta el 1 de junio de 2026 había 404 presos políticos en Venezuela, y exigió su libertad. La entrevista muestra su fortaleza y la importancia que da a la justicia y los derechos humanos. Este caso evidencia las tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, así como las críticas al sistema judicial venezolano por la detención de extranjeros sin pruebas concretas.

La comunidad internacional ha mostrado preocupación por la situación de los derechos humanos en el país sudamericano, especialmente en contextos de detenciones políticas. En términos más amplios, el secuestro de Gallo refleja un patrón de uso del sistema penal para objetivos políticos, algo que organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente. La experiencia personal del gendarme argentino pone un rostro humano a estas estadísticas y subraya el costo humano de las disputas geopolíticas.

La liberación de Gallo fue posible gracias a negociaciones discretas entre gobiernos, lo que sugiere que la vía diplomática sigue siendo crucial en casos de detenciones arbitrarias. Sin embargo, su caso también destaca la necesidad de mecanismos internacionales más robustos para proteger a los ciudadanos extranjeros en situaciones de conflicto político. El story de Gallo ha resonado en Argentina, donde su familia y colegas gendarmes lo esperaron con ansias durante más de un año.

Su regreso se celebró como una victoria de la perseverancia y la solidaridad, aunque las cicatrices psicológicas probablemente permanezcan mucho tiempo. Finalmente, el número 448 se ha convertido en un símbolo de resistencia para Gallo, y su intención de tatuárselo convierte esa cifra en una marca indeleble de un capítulo oscuro que, espera, nunca se repita para nadie





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