Nación Trans: Una Mirada a la Pobreza, el Género y la Resiliencia en las Comunidades Indígenas de América

El Museo de América de Madrid presenta la exposición fotográfica Nación Trans: pobreza y género, de Antonio López Díaz. La muestra expone retratos de mujeres trans de diversas comunidades indígenas de América, explorando sus realidades marcadas por la identidad, la herencia colonial y la precariedad. La exposición busca visibilizar la lucha de estas mujeres por ser reconocidas, así como el impacto de la historia y los prejuicios.

Joanna, vestida con pollera, sombrero bombín y una manta que la cubre, encarna la figura de cholita en las alturas de La Paz, Bolivia. Joanna, aymara y trans, es uno de los rostros protagonistas de Nación Trans: pobreza y género, la muestra fotográfica de Antonio López Díaz, que se inauguró este jueves en el Museo de América de Madrid.

La exposición, compuesta por medio centenar de fotografías y narraciones documentales, entrelaza retratos de gran formato con imágenes íntimas y textos que contextualizan cada historia, construyendo un mosaico de vivencias marcadas por la resiliencia, la dignidad y la resistencia. Las mujeres retratadas, provenientes de diversas comunidades indígenas de América, como las maya y chortí de Guatemala, embera chamí de Colombia, guna de Panamá, aymara de Bolivia, diaguita de Argentina, huancavilva de Ecuador y navajo de Estados Unidos, se unen en un relato que explora la identidad, la herencia colonial y la precariedad que enfrentan. Esta exposición busca visibilizar la realidad de una población que lucha por ser reconocida, una realidad que no se puede entender sin considerar el impacto de la historia. Se profundiza en el origen de los prejuicios y la lgtbifobia que sufren, señalando la irrupción colonial como un factor clave. Antes de la llegada de los colonizadores, algunas sociedades indígenas reconocían identidades de género diversas, pero la evangelización y la imposición de una visión binaria del género borraron estas identidades, perpetuando prejuicios que afectan a estas mujeres diariamente, limitando sus oportunidades y exponiéndolas a la violencia. La muestra destaca el papel de la religiosidad en las vidas de las protagonistas, con velas, altares y figuras religiosas presentes en muchas fotografías, reflejando su deseo de ser aceptadas también dentro de la fe. Antonio López, el fotógrafo y autor de la exposición, inició este proyecto en 2024 con el objetivo de interpelar al presente, centrándose en las vidas de las mujeres retratadas y en la necesidad de construir un futuro mejor, más allá de la mera legislación, que requiere el compromiso de toda la sociedad. \La exposición se inscribe en el programa Memoria, arte y diversidad trans, que el museo ha lanzado para generar un espacio de diálogo y reflexión sobre las experiencias, la memoria y la presencia de las personas trans en la sociedad contemporánea. Nación Trans, que cuenta con la colaboración de la Federación estatal LGTBI+ (Felgtbi+), los ministerios de Igualdad y para la Transición ecológica y el reto demográfico (Miteco), invita a poner el foco en una realidad que, históricamente, ha sido marginada o incluso ignorada en las narrativas oficiales. Según el fotoperiodista, estas mujeres no representan un concepto territorial, sino una sensación de pertenencia, un sentimiento de comunidad y una historia compartida de lucha y superación. En 2017, el Museo de América presentó la exposición TRANS: diversidad de identidades y roles de género, un hito que exploró la transgresión de la identidad, la construcción cultural del cuerpo y su representación artística, incluyendo a mujeres trans indígenas de Norteamérica y otras figuras diversas. La exposición actual revisa los cambios ocurridos en la última década y analiza cómo estas experiencias se reflejan en los dispositivos de representación e identidad de los museos, continuando la labor de visibilización y reconocimiento de la diversidad de identidades y experiencias





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