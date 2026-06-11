Nacho Torrejón se impone en una desigual novillada en la Real Maestranza de Sevilla

El novillero Nacho Torrejón logra la única oreja de la tarde en Sevilla, en un festejo de Fermín Bohórquez que comenzó con esperanza pero terminó decepcionando por la falta de bravura de los animales.

La tarde en la Real Maestranza de Sevilla comenzó bajo el auspicio de una noche agradable y una concurrencia moderada que llenó media plaza, creando el ambiente idóneo para el desarrollo de la vigésimo primera de abono.

El protagonismo recayó inicialmente en los novillos de Fermín Bohórquez, ejemplares que lucieron una presentación impecable y portaban el sello distintivo del encaste Murube-Urquijo. En los primeros momentos, el optimismo reinaba en los tendidos, ya que los animales mostraron una disposición que hacía presumir un festejo de alta calidad.

Sin embargo, el transcurso de la jornada reveló una preocupante tendencia decreciente, transformando una tarde que prometía ser brillante en una función que se fue apagando progresivamente, dejando una sensación de insatisfacción generalizada debido a la falta de fuerza y transmisión de la mayor parte del lote. El inicio fue, sin duda, la parte más luminosa del evento.

El primer novillo que abrió el paseílle resultó ser un animal noble y colaborador, cuya entrega permitió que el público premiara su actitud con palmas durante el arrastre. No obstante, el verdadero punto álgido llegó con el segundo ejemplar. Este novillo se erigió como la joya de la corona del envío, destacando notablemente por su movilidad, la duración de sus embestidas y una calidad superior que otorgó todas las herramientas necesarias para que el torero pudiera lucirse.

Fue en este escenario donde Nacho Torrejón, el novillero madrileño criado en la toledana localidad de Pantoja, alcanzó su momento de gloria. Desde que plantó cara al animal, Torrejón demostró un concepto taurino depurado y una capacidad innata para comprender los tiempos y las condiciones del novillo. Con temple y ligazón por el pitón derecho, el joven toreador fue construyendo una faena de seda, pero fue en la ejecución de los naturales donde alcanzó la cumbre.

Sus naturales finales, cargados de largura y profundidad, lograron conectar emocionalmente con una afición que hasta entonces había permanecido expectante. Una estocada certera y efectiva culminó su labor, otorgándole la única oreja de ley de toda la tarde. Lamentablemente, tras ese éxito, la novillada sufrió un desplome técnico y físico evidente.

Los ejemplares restantes mostraron una alarmante falta de raza y un desinterés palpable en la lucha, embistiendo sin el celo necesario y careciendo del motor impulsor que define a un toro bravo. Esta decadencia convirtió la segunda mitad del festejo en un ejercicio de resistencia y paciencia. Manuel Olivero, por su parte, intentó rescatar algunos destellos de buen concepto en su primera actuación.

El sevillano mostró gusto en las verónicas y construyó pasajes estimables, especialmente utilizando el pitón derecho, pero su labor quedó incompleta. La falta de redondez en su faena, sumada a una serie de pinchazos y un aviso, le impidieron alcanzar el premio, dejando su actuación en una ovación que no llegó a materializarse en trofeos. Su segundo novillo, siguiendo la tónica general, no ofreció ninguna opción de triunfo.

Por otro lado, Sergio Rollón mantuvo una actitud encomiable durante toda la jornada. A pesar de encontrarse con el lote más deslucido y carente de condiciones, Rollón nunca bajó los brazos, buscando recursos y manteniendo la valentía en todo momento.

Sin embargo, ni el tercero ni el sexto novillo poseían la condición mínima necesaria para permitir que su voluntad se tradujera en lucimientos reales, quedando sus faenas sumidas en el silencio de los tendidos. El declive del lote fue tan pronunciado que el quinto novillo tuvo que ser devuelto a los corrales por una manifiesta falta de fuerzas. En su lugar, Nacho Torrejón volvió a entrar en escena para lidiar un sobrero.

Aunque el animal salió buscando rápidamente las tablas y mostró escaso interés en la pelea, la inteligencia de Torrejón permitió sujetarlo delante de la muleta, construyendo una faena de mérito ante un enemigo recalcitrante. A pesar de fallar con la espada, su actuación fue reconocida con una ovación. En conclusión, la jornada quedó marcada por la capacidad de Nacho Torrejón para aprovechar la única embestida real de una novillada que se quedó sin combustible demasiado pronto





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nacho Torrejón Real Maestranza Fermín Bohórquez Novillada Sevilla

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Benfica dice adiós a Mourinho y solo falta el anuncio oficial del Real MadridEl club lisboeta informa de la intención del Real Madrid de formalizar la compra del técnico de Setúbal por 15 millones de euros. Marco Silva, nuevo entrenador del Benfica.

Read more »

Madrid deja a Sevilla con más preguntas que respuestas tras San IsidroSólo Diego Ventura logró un triunfo rotundo en un San Isidro donde Ortega, Aguado, Luque, Borja Jiménez, Escribano, Pepe Moral, El Cid y Martín Morilla dejaron destellos, gestos y demasiadas cuentas pendientes con Las Ventas

Read more »

Denuncia por acoso sexual contra un productor en Sevilla genera tensión política en AndalucíaUna trabajadora acusa a Gustavo Fuentes, CEO de una productora, de acoso y agresiones sexuales durante diez años. La Junta de Andalucía afirma haber actuado, pero la oposición exige responsabilidades al presidente Juanma Moreno. El imputado niega los hechos.

Read more »

Conferencia El Templo y el Sueño sobre la historia taurina de SevillaEl Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado organiza una ponencia impartida por el historiador Jesús Pozuelo sobre la evolución de la tauromaquia sevillana y sus plazas emblemáticas.

Read more »