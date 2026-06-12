Nacho Abad critica sin piedad a Zapatero tras la tasación millonaria de sus joyas: "No sé qué es lo peor"

Tras la polémica tasación de las joyas del expresidente Zapatero, que pasaron de valer 50.000 euros a un millón, el presentador Nacho Abad ha cargado duramente contra él, acusándolo de mentir y de poner en duda su transparencia. Abad cuestiona cómo ingresaron las joyas al país y si fueron regalos no declarados, generando un debate sobre la ética política.

El reconocido presentador del programa 'En boca de todos' de Cuatro, Nacho Abad , ha vuelto a ser el centro de atención mediática por sus duras críticas hacia el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero .

Todo se desencadenó a raíz de la reciente tasación de las joyas que fueron decomisadas en un registro relacionado con el caso que involucra al exmandatario. Abad, conocido por su estilo directo y sin concesiones, no dudó en calificar la situación como un espectáculo bochornoso. Con un tono cargado de ironía, el periodista comenzó su intervención celebrando lo que llamó un gran día para la familia Zapatero.

Se refería así a la sorprendente valoración de las joyas, que inicialmente se habían estimado en unos modestos 50.000 euros y que, tras una nueva tasación ordenada por el juez Calama, resultaron alcanzar el millón de euros. Según Abad, esta diferencia abismal no solo pone en entredicho la versión oficial del expresidente, sino que también revela una falta de transparencia que los españoles no pueden pasar por alto.

El presentador fue más allá al recordar las declaraciones del portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, quien días atrás afirmó que el valor de las joyas oscilaba entre 30.000 y 50.000 euros. Sin embargo, tras la nueva tasación, Arroyo se retractó y asumió el error como propio, excusándose con que la información le fue proporcionada por el propio Zapatero.

Nacho Abad no ocultó su indignación: Zapatero mintió a su portavoz, y ahora Luis Arroyo tiene que cargar con el peso de una mentira que no era suya. Para el comunicador, este episodio es la muestra perfecta de la actitud de un político que no duda en recurrir al engaño cuando le conviene. Con ironía, Abad enumeró tres calificativos para el expresidente: "Zapatero el bulos, Zapatero el falso, Zapatero el embustero".

Y sentenció que con ese historial, presentarse ante el juez Calama será un acto de fe: habrá que ver si el magistrado se cree una sola palabra de lo que diga. Pero el análisis de Abad no se detuvo ahí. El periodista planteó varias preguntas incómodas que, según él, deberían estar en el centro del debate público. ¿Cómo logró el expresidente introducir esas joyas en España sin que las autoridades aduaneras las detectaran?

¿Las declaró como corresponde a un ciudadano responsable? O, más grave aún, si esas joyas fueron un regalo durante su mandato presidencial, ¿deberían haber sido entregadas al patrimonio del Estado para evitar sospechas de apropiación indebida? Abad fue categórico: "Si se las regalaron siendo presidente, las tiene que dar a patrimonio, porque si no, nos las habría robado a todos los españoles. O son un pago no rastreable por algún tipo de oscura gestión.

La verdad no sé qué es lo peor". Este comentario resume la desconfianza que muchos ciudadanos sienten ante la opacidad que rodea el caso. La imagen de Zapatero, que durante años fue el escudo del presidente Pedro Sánchez contra las acusaciones de corrupción, queda ahora seriamente dañada.

En el programa, Nacho Abad cerró su intervención con una reflexión que invita a la ciudadanía a no mirar hacia otro lado: la coherencia y la verdad deben ser pilares de la vida pública, y cuando faltan, el sistema democrático se resiente





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