Nacho Abad asegura que Zapatero mentirá al juez sobre las joyas saudíes

El presentador de 'En boca de todos' afirma que el expresidente declarará lo que menos le perjudique penalmente, aunque no sea verdad, sobre las joyas que recibió de Arabia Saudí y que podrían constituir delito al considerarse bienes públicos.

Nacho Abad , presentador del programa de Cuatro 'En boca de todos', ha afirmado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mentirá en su declaración judicial del próximo miércoles sobre la procedencia de unas joyas que recibió como regalo de cortesía de Arabia Saudí durante su mandato.

Abad defiende que dichos obsequios, recibidos por un gobernante en el ejercicio de su cargo, pertenecen al Estado y no pueden incorporarse al patrimonio personal. Según el periodista, Zapatero, quien se enfrenta a una investigación por posible delito de apropiación, declarará lo que menos le perjudique penalmente, incluso si eso significa distorsionar la verdad. Abad tilda al expresidente de 'radiactivo' políticamente, señalando que ni el PSOE actual ni Pedro Sánchez contarían con élcomo referente moral o en campañas electorales.

Además, aprovecha para criticar la defensa pública que Miguel Sebastián, exministro y amigo de Zapatero, ha hecho de este, sugiriendo que debería investigarse también a Sebastián por haber aceptado regalos similares. El presentador contrasta la situación actual con casos como el de Máxim Huerta, que dimitió en 2018 por una sanción fiscal, o la del PSOE que ahora mantiene a una gerente imputada y un diputado investigado.

Para Abad, esto evidencia un doble rasero en la brújula moral del gobierno de Sánchez. La noticia se enmarca en la cobertura mediática de la comparecencia judicial de Zapatero, quien está bajo sospecha por no haber incluido esas joyas en su declaración de bienes. El texto original incluye también múltiples enlaces y titulares promocionales de otros contenidos de la web, los cuales han sido omitidos por considerarse no sustantivos





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