Nacho Abad arremete contra Marlaska y Pedro Sánchez en 'En boca de todos'

El presentador de 'En boca de todos' arremete contra el ministro del Interior, Grande-Marlaska, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con las elecciones y la falta de asistencia al funeral de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva.

Si este miércoles, Albert Rivera , se mostraba convencido en ' Espejo Público ' cuándo Pedro Sánchez iba a convocar elecciones generales, este jueves Nacho Abad , se ha pronunciado muy seguro desde 'En boca de todos' (Cuatro) sobre por qué el presidente del Gobierno no ... convocará comicios en España .

«Me da a mí que María Jesús Montero, la candidata del PSOE de la Junta de Andalucía, está a esta ahora rogando a Dios, virgencita, virgencita, que alguien del PP meta la pata antes de las elecciones del domingo», comenzaba diciendo con sorna Nacho Abad. «Porque su fracaso va a ser sideral» , vaticinaba el presentador de 'En boca de todos'.

«Le puede dar las gracias de ese fracaso a Grande-Marlaska, que con una absoluta falta de empatía y de sentido del deber, no acudió al funeral de los dos guardias civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico en Huelva», apuntaba el periodista que se hacía eco de los abucheos que el ministro del Interior había recibido en un acto en Baeza. «Allí palpó todo el amor que recibe de los andaluces», indicaba Abad que ofrecía a los telespectadores las imágenes del momento.

«Entenderá ministro de que usted esté rabioso importa un bledo. Más medios y menos lirili. Menos hablar y más medios», le solicitaba el presentador de 'En boca de todos' que continuaba arremetiendo contra Marlaska .

«Son las cinco y no ha comido usted. Estamos preocupados porque no ha comido. Luego llegó María José María Jesús Montero y dijo que la muerte de los guardias civiles era un accidente laboral», añadía el presentador relatando todas las meteduras de pata de los socialistas.

"Si pierde en Andalucía, estaríamos hablando de que el 25% de la población española ya ha dicho que no quiere al PSOE" Nacho Abad. "Lo peor es que él desde el Partido Socialista se está pasando un argumentario a sus miembros para que insistan en que María Jesús tiene razón, que la señora Montero tiene razón, que digan todos que es un accidente laboral.

Todos al unísono, que la candidata del PSOE, en vez de pedir perdón, en vez de rectificar, es decir, al final, batacazo por culpa de Marlaska, por culpa de la propia candidata que no vale, por el ambiente de puterío y de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, porque claro, fíjense ustedes, ese ambiente afectaba a Extremadura en las últimas elecciones, el tesoro bajó 10 puntos en Extremadura. En Aragón, en Aragón bajó cinco puntos.

En Castilla y León, es verdad, subió dos, pero lo cierto es que subió dos porque el candidato no era de Pedro Sánchez. Y aún así, palmó frente al Partido Popular", argumentaba el presentador de 'En boca de todos' que seguidamente señalaba rotundo la causa por la que el presidente del Gobierno no convocaba elecciones.

"La ciudadanía le mandaría a casa""Si pierde en Andalucía, estaríamos hablando de que el 25% de la población española ya ha dicho que no quiere al PSOE. Y por extensión a Pedro Sánchez. Por eso Pedro no convoca a elecciones , porque la ciudadanía le mandaría a casa.

Eso, o como María Jesús Montero, Pedro Sánchez dice virgencita que salte algún escándalo del Partido Popular, algún escándalo de corrupción del Partido Popular, algo, algo que pase algo para que me voten a mí", sentenciaba Nacho Abad ante las cámaras del programa de Cuatro.





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