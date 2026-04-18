Números Premiados de la Lotería Nacional del 18 de Abril y Detalles sobre el Cobro de Premios

Descubre los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el sábado 18 de abril, y conoce las claves sobre cuándo y cómo cobrar tus premios, así como la tributación aplicable a las ganancias.

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado 18 de abril ha dado a conocer los números agraciados, aunque los detalles específicos de los premios (primer premio, segundo premio, cuatro cifras, tres cifras, dos cifras y reintegros) no se proporcionaron en la información inicial. Sin embargo, lo que sí está claro es el procedimiento y los plazos para reclamar las posibles ganancias. Una vez que los números de la suerte han sido anunciados, los afortunados ganadores tienen la oportunidad de cobrar sus premios a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Es importante tener en cuenta que existe un margen de tiempo considerable para hacerlo, concretamente, el plazo máximo para la reclamación de un premio es de tres meses, contados a partir del día posterior a la realización del sorteo. Esta ventana temporal brinda tranquilidad a los ganadores para realizar los trámites necesarios sin presiones inmediatas.

La forma de cobro de los premios varía en función de su cuantía. Para aquellos premios cuyo importe no supera los 2.000 euros, la gestión es relativamente sencilla. Los ganadores pueden dirigirse a cualquiera de las administraciones oficiales de lotería distribuidas por todo el territorio. Allí, tras la verificación del boleto premiado, se procederá a la entrega del dinero correspondiente. No obstante, cuando la suerte sonríe con premios de mayor envergadura, es decir, superiores a los 2.000 euros, el procedimiento cambia. En estos casos, la gestión debe realizarse a través de las entidades bancarias que colaboran con la Lotería Nacional. Para poder llevar a cabo este cobro, será indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular y, por supuesto, el décimo o la participación premiada. Estas medidas de seguridad garantizan que el premio sea entregado a la persona correcta y de manera transparente.

Otro aspecto fundamental a considerar, especialmente para los premios de mayor cuantía, es la tributación. La Agencia Tributaria, comúnmente conocida como Hacienda, aplica un gravamen del 20% sobre la parte del premio que exceda los 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales. Esto incluye no solo la Lotería Nacional, sino también otros juegos de azar populares como Euromillones, La Primitiva o los sorteos de la ONCE, entre otros. La normativa establece que si el premio obtenido es igual o inferior a 40.000 euros, el ganador lo cobra en su totalidad, sin que deba pagar ninguna cantidad en concepto de impuestos. En situaciones donde el premio supera este umbral, el proceso de cobro ya contempla esta retención. Es decir, al recibir el importe en la cuenta bancaria, este ya vendrá con el descuento del impuesto aplicado. Esto significa que el ganador recibe el premio neto y no tendrá la obligación de declarar esa porción del premio en su declaración de la Renta, más allá de la información que pueda ser requerida. Un ejemplo ilustrativo sería el siguiente: si un afortunado gana 100.000 euros, la cantidad sobre la que Hacienda aplica el gravamen del 20% serían 60.000 euros (los 100.000 menos los 40.000 exentos), lo que supone un pago de 12.000 euros para Hacienda. En consecuencia, el ganador recibiría un importe neto de 88.000 euros, ya libres de futuras obligaciones fiscales relacionadas con ese premio





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