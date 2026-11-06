Núcleo Nacional: registros y una investigación por presuntos delitos de odio

La investigación contra Núcleo Nacional por presuntos delitos de odio incluye registros en varias provincias y en su sede central, según informó EFE.

La organización de extrema derecha Núcleo Nacional es objeto de una investigación por presuntos delitos de odio y asociación ilícita, coordinada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. La operación incluye registros en varias provincias y en la sede central del grupo. Según ha informado EFE a partir de fuentes de la investigación, las diligencias permanecen bajo secreto de sumario.

El grupo nació como un canal de Telegram en 2024 y se extendió después por varias comunidades autónomas durante las movilizaciones contra la Ley de Amnistía, aprobada para los implicados en el procés catalán. Núcleo Nacional acumula además otras investigaciones por presuntos delitos de odio, según las fuentes consultadas.

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Registros y ejes de la investigación por delitos de odio

La investigación de la Comisaría General de Información se centra en la presunta comisión de delitos de odio y en la posible existencia de una asociación ilícita. Los agentes han practicado registros en varias provincias y en la sede central de la organización, en el marco de unas diligencias que todavía no son públicas en su totalidad.

Una de las líneas de la causa se relaciona con la presentación del grupo en el Espacio Ardemans, un local utilizado por grupos de extrema derecha. Según la información disponible, las diligencias se mantienen bajo secreto de sumario, por lo que no se han hecho públicos más detalles sobre los investigados ni sobre el alcance exacto de los hechos.

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Posiciones del Gobierno y discurso de Núcleo Nacional

En marzo de 2025, Núcleo Nacional publicó en la red social X un vídeo en el que instaba a asociaciones y organizaciones a sumarse a su causa. El ministro del Interior, Marlaska, calificó ese mensaje como agresivo, intolerante e incompatible con la convivencia democrática.

En su página web, la organización define su proyecto como una iniciativa que considera necesario un cambio en España y reclama ser un pueblo fuerte, crítico e inteligente. Sus responsables afirman que no buscan ser un nombre más ni formar un ejército de cabezas huecas. Entre sus objetivos declarados figura la formación de sus militantes en política, deporte, música, propaganda, el ámbito jurídico y el económico.

El grupo sostiene que España se encamina a la ruina y vincula esa idea, por ejemplo, con la llegada de inmigrantes de origen sudamericano. Núcleo Nacional también se opone a la Unión Europea y a la OTAN, y se define como religioso y católico.

Hortaleza, registro de partidos y seguimiento policial

Durante 2025, la organización convocó concentraciones frente al centro de acogida de menores tutelados en el barrio madrileño de Hortaleza. Esas protestas fueron consideradas por las autoridades un riesgo para la seguridad y los derechos de los menores.

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El 28 de septiembre de 2025, cuatro miembros del grupo interrumpieron un acto con gritos y uno de ellos intentó acceder al escenario desde el que se iba a leer un manifiesto. Uno de los detenidos fue investigado por un presunto delito de atentado contra la autoridad. Este año, Núcleo Nacional quedó inscrito en el registro de partidos políticos y figura entre los grupos monitorizados por los servicios de información de la Policía Nacional.