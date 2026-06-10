Mutuactivos SGIIC donará las participaciones de su fondo Compromiso Solidario para ampliar un Centro Especial de Empleo de la Fundación Prodis

Mutuactivos SGIIC, gestora de Mutua Madrileña, reabre la clase D de su fondo Mutuafondo Compromiso Solidario para donar el 100% de las participaciones a la Fundación Prodis. La donación, que se realizará en dos tramos en 2026 y 2027, financiará la ampliación del Centro Especial de Empleo de la fundación, que lleva más de 25 años apoyando a personas con discapacidad intelectual. El proyecto busca generar nuevas oportunidades laborales adaptadas y mejorar la autonomía y calidad de vida de este colectivo.

Mutuactivos SGIIC, la gestora de fondos de inversión de Mutua Madrileña, ha anunciado una nueva iniciativa de acción social en colaboración con la Fundación Prodis .

La iniciativa consiste en la reapertura de la clase D de su fondo de inversión Mutuafondo Compromiso Solidario, FI, con el objetivo de donar el 100% de las participaciones suscritas en esa clase para financiar el proyecto de ampliación del Centro Especial de Empleo de la Fundación Prodis. Este proyecto está dirigido a favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, ayudándoles a conseguir un empleo estable y adaptado con apoyos personalizados, lo que reforzará su autonomía personal, social y económica.

La Fundación Prodis, con más de 25 años de experiencia acompañando a este colectivo, creó su Centro Especial de Empleo en 2011 y ahora busca ampliarlo para generar nuevas líneas de actividad y crear más oportunidades laborales en un entorno protegido. Las donaciones se realizarán en dos tramos: la primera en diciembre de 2026 y la segunda en abril de 2027.

Luis Ussía, presidente y consejero delegado de Mutuactivos SGIIC, destacó la importancia de colaborar con una entidad volcada en ayudar a personas con discapacidad y sus familias, afirmando que esta ayuda contribuirá a mejorar la empleabilidad, autonomía y calidad de vida de este colectivo.

La noticia se ubica en un contexto en el que diversas instituciones del sector financiero español refuerzan sus áreas de inversión social y relación con clientes, como se evidencia en otras noticias del día sobre fichajes en entidades como Colpatria, Indosuez y Orienta, o la captación de nuevos socios como Vanguard o Crescenta por parte de la patronal de las gestoras, además de iniciativas de banca como la de Andbank que lanza un fondo que invierte siguiendo los principios de la Iglesia católica. Todo ello muestra una tendencia creciente del sector financiero hacia la inversión socialmente responsable y la contribución a proyectos de impacto social





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