Mutua Madrileña y El Corte Inglés ingresan en 2025 comisiones récord por 156 millones en Centro de Seguros y Servicios ECI

Mutua Madrileña y El Corte Inglés ingresaron en 2025 comisiones récord por 156 millones en Centro de Seguros y Servicios ECI, su agencia conjunta de distribución de seguros. Es un 13,3% más que en el ejercicio precedente. Desde 2022, año en el que la aseguradora y la firma de distribución materializaron su alianza, los ingresos por intermediar la venta de pólizas en los centros de El Corte Inglés suman 526 millones. En 2021 (el año previo a la firma del acuerdo y el último en el que la sociedad intermediaria estuvo controlada al 100% por los grandes almacenes) esta cifra fue de 96 millones de euros, lo que supone un incremento de este negocio del 38% en este periodo.

Mutua Madrileña y El Corte Inglés ingresaron en 2025 comisiones récord por 156 millones en Centro de Seguros y Servicios ECI, su agencia conjunta de distribución de seguros .

Es un 13,3% más que en el ejercicio precedente. Desde 2022, año en el que la aseguradora y la firma de distribución materializaron su alianza, los ingresos por intermediar la venta de pólizas en los centros de El Corte Inglés suman 526 millones.

En 2021 (el año previo a la firma del acuerdo y el último en el que la sociedad intermediaria estuvo controlada al 100% por los grandes almacenes) esta cifra fue de 96 millones de euros, lo que supone un incremento de este negocio del 38% en este periodo. La mayor parte de las comisiones (151 millones) proceden de la venta de seguros y el resto, de otros servicios de intermediación, entre los que se incluyen los fondos de pensiones, que han significado comisiones por 107.793 euros.

Las pólizas bajo la etiqueta de 'otros daños a los bienes' aportaron el mayor paquete de comisiones, con 32 millones de euros. Son las coberturas a electrodomésticos de todo tipo, móviles, electrónica, deportes y otros bienes que venda El Corte Inglés. En este apartado, Mutua Madrileña suscribe la mayor parte de las pólizas de nueva producción, aunque El Corte Inglés también ofrece su cobertura especializada, por ejemplo de joyas, de otras entidades como Allianz.

El ramo de coches aportó 21 millones en comisiones y 17 millones el de hogar. Por compañías Centro de Seguros intermedia la distribución de pólizas de tres aseguradoras principales en El Corte Inglés. Ingresó 29,4 millones en comisiones por la venta de productos de Seguros El Corte Inglés Vida, controlada en un 50,1% por Mutua y participada en un 49,9% por El Corte Inglés.

Mutua Madrileña -especializada en seguros de coches, propiedad al 100% del grupo presidido por Ignacio Garralda- pagó comisiones por 28,6 millones a la agencia. SegurCaixa Adelas, controlada por Mutua y participada por CaixaBank, desemblóque 4,7 millones por la distribución de sus pólizas. Centro de Seguros vio lastrado el año pasado su beneficio por la bajada de los tipos. Sus ingresos financieros cayeron un 35,8%, hasta 2,7 millones.

Tuvo un beneficio neto de 18,3 millones, un 12,84% menos que en 2024. La entidad ha puesto en marcha un plan de transformación para aumentar su negocio. Entre las nuevas iniciativas se incluye una focalizada en Viajes El Corte Inglés, con el objetivo de impulsar la colaboración con el área de seguros, y la posibilidad de hacer venta cruzada.

La alianza de la aseguradora y los grandes almacenes contabiliza también en 2025 el resultado de 54,9 millones que obtuvo Seguros El Corte Ingles, un 15,3% más que en el ejercicio precedente. Esta compañía, controlada por Mutua con el 50,1% y participada por El Corte Inglés en un 49,9%, atribuye el alza de su beneficio en 2025 'principalmente al mejor resultado de las inversiones, que crecen un 42,4% por las ventas inmobiliarias'.

Seguros El Corte Inglés se desprendió de cuatro inmuebles por 35 millones, con una plusvalía de 11,2 millones. El de mayor peso, vendido por 27,4 millones, es el situado en la madrileña calle Princesa, donde la compañía tiene su sede. Lo ha adquirido El Corte Inglés y ha aportado una plusvalía de 10,1 millones para la aseguradora en 2025 Supercor ha comprado dos inmuebles por 6,6 millones. Uno está en Aravaca y otro en Madrid.

Supercor ha pagado 3,3 millones por cada uno y a partir de la firma de esta operación dejará de pagar un alquiler a Seci al haberse convertido en dueño de los dos inmuebles. Ha vendido otro activo, por 950.000 euros, en Madrid a dos personas físicas





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