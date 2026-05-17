Museos uniendo un mundo dividido: la celebración del Día Internacional de los Museos

Este año la celebración del Día Internacional de los Museos se lleva a cabo con una destacado lema 'Museos uniendo un mundo dividido'. El lema reitera la función de los museos como puentes que fomentan el diálogo y la paz, entre comunidades de todo el mundo. Además, se sumará a la celebración la Noche Europea de los Museos, la cual se celebra en el mismo 23 de mayo.

El lema de este año 'Museos uniendo un mundo dividido' distingue la función de los museos como puentes que fomentan el diálogo y la paz.

La recreación de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que ultimiza las obras y previsto que se inaugure este año, se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos. La organización del evento promueve la reflexión sobre el potencial de los museos como mediadores culturales y Sociales que pueden contribuir a la inclusión y la paz entre comunidades de todo el mundo





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