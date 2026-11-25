El Museo Nacional de Antropología de México se posiciona como el mejor museo del mundo en la lista 2026/27 de Worth a Journey, superando a instituciones icónicas como el Prado y el Metropolitano.

El Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México ocupa el primer lugar en la clasificación 2026/27 de los 100 mejores museos del mundo publicada por Worth a Journey. Esta selección reúne instituciones de 37 países y destaca al recinto mexicano como el mejor de Norteamérica. La lista incluye además a grandes referentes globales como el Museo del Prado en España, el Estatal del Hermitage en Rusia y el Metropolitano de Arte en Estados Unidos.

Reconocimiento global y métricas de valoración

Worth a Journey, una guía editada en Múnich, Alemania, elabora estas clasificaciones procesando millones de datos a través de un algoritmo propio. La plataforma integra 39 listas con 3.900 lugares distribuidos en 142 países. La organización asegura que ningún establecimiento puede pagar para ingresar o ascender en sus rankings, ni cobra cuotas de inscripción ni acepta nominaciones externas. Para validar los resultados, la entidad realiza visitas presenciales y recalibra sus algoritmos cuando detecta discrepancias con las características locales de cada categoría.

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Arquitectura modernista y acervo histórico

Inaugurado el 17 de septiembre de 1964, el Museo Nacional de Antropología fue concebido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico y etnográfico de México. El edificio modernista, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, se organiza alrededor de un patio central que alberga una fuente monumental conocida como El Paraguas. La estructura cuenta con más de 45.000 metros cuadrados de construcción y 16 salas de exposición permanente.

Patrimonio arqueológico y datos de visitas

Las colecciones del museo exhiben más de 45.000 metros cuadrados de espacio dedicado a la historia prehispánica. Entre sus piezas más emblemáticas destacan la Piedra del Sol, una escultura del periodo Posclásico También en la Sala Mexica, y la escultura monumental de Coatlicue. Su acervo etnográfico presenta alrededor de 6.000 piezas que documentan la diversidad de los 68 grupos etnolingüísticos mexicanos. El recinto albergar también la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, la Colección de Códices y el Archivo Nacional de Arqueología.

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Impacto cultural y turismo en 2025

El Museo Nacional de Antropología recibió más de cinco millones de visitantes durante el año 2025, consolidándose como el museo más concurrido de México según datos del INAH. Este logro turístico se suma al Premio Princesa de Asturias de la Concordia, otorgado en junio de 2025 por su labor en la preservación del patrimonio antropológico. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de México, destacó que el reconocimiento distingue a los equipos del INAH responsables de estudiar y conservar el acervo nacional.

Recomendaciones de visita y comparativa regional

Worth a Journey recomienda a los visitantes reservar al menos tres horas, aunque sugiere dedicarle un día completo para una experiencia óptima. La guía advierte que los domingos, fecha en la que la entrada es gratuita para ciudadanos mexicanos, la afluencia de público aumenta significativamente. México mantiene tres espacios en la clasificación general, mientras que Brasil y Argentina cuentan con dos cada uno. El Instituto Ricardo Brennand de Brasil es el mejor posicionado de América Latina, situándose en el puesto 18 mundial.