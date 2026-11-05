Museo Met cancela a Galliano y elige jeans para la Met Gala 2027

El Museo Metropolitano de Arte revoca la exposición de John Galliano para 2027, optando por 'ExtraOrdinary' sobre moda cotidiana. Conoce los detalles.

El Museo Metropolitano de Arte ha confirmado oficialmente que la Met Gala 2027 no tendrá como tema central al diseñador británico John Galliano. Esta decisión llega dos meses después de que la institución desatara una intensa controversia y protestas públicas al anunciar inicialmente que la gala de ese año celebraría la carrera del diseñador. El museo ha presentado un cambio radical de enfoque, optando por un concepto que celebra la vestimenta cotidiana y la ropa informal en lugar de la alta costura tradicional asociada con figuras controversiales.

Nuevo tema moda cotidiana denim

La exposición sustituta se titulada ExtraOrdinary: Fashion and the Poetics of the Everyday explorará el trabajo artístico detrás de las prendas comunes que utilizamos a diario. El evento programado para el próximo mayo presentará unas 230 prendas, gran parte de las cuales provienen de la colección actual del museo. El enfoque incluye ropa confeccionada con materiales ordinarios como papel y plástico, así como piezas de lujo que subvierten los básicos atemporales. Esta iniciativa busca demostrar que lo ordinario nunca es tan sencillo como parece, según declaró Andrew Bolton, conservador jefe del Costume Institute.

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Entre las piezas destacadas se encuentra una chaqueta de motociclista de cuero del diseñador japonés de vanguardia Junya Watanabe. También se exhibirán los vestidos de gala confeccionados como abrigos acolchados creados por Pierpaolo Piccioli para Moncler. Otra pieza clave es la ropa de Bottega Veneta diseñada por Matthieu Blazy, que parece hecha de mezclilla pero no lo es, un trabajo que le valió sus primeros reconocimientos importantes. La exposición pretende mostrar cómo los diseñadores de lujo han adoptado estos elementos de la vida diaria.

Controversia cancelación John Galliano

La decisión de revocar la exposición sobre John Galliano responde a las protestas por su pasado y su controvertida trayectoria. Galliano se convertiría en el tercer diseñador vivo en ser honrado con una exposición individual en el Instituto del Traje del Met, más de una década después de que sus comentarios antisemitas trastocaran su vida y su carrera profesional. Andrew Bolton expresó que no tenía un plan B para la exposición original y que era crucial crear algo desafiante y provocador comparable a lo que habría sido un homenaje a Galliano.

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Se reporta que Anna Wintour no participó en el proceso de selección del tema sustituto. Esta ausencia sugiere una dinámica interna particular en la elección del nuevo enfoque, que se alinea con la tesis de Costume Art, la exposición de este año centrada en la manera de llevar la ropa. La institución ha preferido moverse hacia un concepto que evita la polémica directa mientras mantiene el rigor artístico que caracteriza a sus eventos.

Código vestimenta jeans informal

Aunque no se ha anunciado oficialmente el código de vestimenta para la alfombra roja de la gala, el conservador Andrew Bolton espera que los asistentes opten por llevar sus propios pantalones de mezclilla y camisetas favoritas. Esta propuesta de viernes informal podría resultar más interesante que el circo de las últimas dos décadas, donde la imagen impecable estaba a cargo de estilistas profesionales. En sus inicios, la gala era un evento mucho más discreto y menos mediático en términos de vestimenta forzada.

Recientemente, durante la última Met Gala en mayo, la modelo Bhavitha Mandava causó revuelo en internet al vestir jeans de Chanel, anticipándose al nuevo tono del museo. Muchos consideraron su conjunto demasiado cotidiano para la ocasión, cuando en realidad se había adelantado doce meses a la tendencia que ahora impulsa la institución. Este gesto casual contrasta con la estética tradicionalmente exigente del evento, señalando un posible cambio de era en las normas de etiqueta de la moda nueva yorkina.