Museo del Juguete de Sant Feliu de Guíxols celebra su historia y patrimonio

Descubre el Museo del Juguete de Sant Feliu de Guíxols, un espacio que preserva la memoria histórica y más de cien años de evolución social del juguete español desde 1875.

El Museo del Juguete de Sant Feliu de Guíxols se erige como un referente cultural fundamental en la costa catalana, dedicado exclusivamente a la preservación y exhibición de juguetes fabricados en España entre los años 1875 y 1975. Esta iniciativa, impulsada por el esfuerzo incansable de Tomàs Pla, culminó con la apertura oficial de sus puertas al público el 11 de agosto de 2000, tras adquirir y acondicionar el histórico inmueble conocido como Can Vilaret.

Orígenes del Museo y la Colección Histórica

La fundación de este espacio cultural nació de la visión de Tomàs Pla, quien adquirió el edificio en 1998 para albergar su valioso fondo de juguetes. El museo se encuentra emplazado en un singular edificio del siglo XIX, ubicado en la céntrica Rambla Antoni Vidal, muy cerca del paseo marítimo de la localidad. La fachada principal, datada en 1868, perteneció originalmente a la familia Vilaret y conserva elementos decorativos admirables, como un invernadero tranquilo y una claraboya de vivos colores.

Also read Confirman la muerte de José Ángel San Emeterio, cofrade de la Hermandad del Museo de Sevilla, en el accidente de Toledo

Debido a su indudable valor arquitectónico y a las diversas reformas que han enriquecido su estructura a lo largo del tiempo, el ayuntamiento de la localidad procedió a catalogar la edificación dentro del patrimonio arquitectónico protegido de la ciudad. Esta protección garantiza que la memoria del lugar se mantenga intacta para las futuras generaciones, consolidando al museo como una joya imprescindible para los amantes del coleccionismo.

Evolución Social a Través del Juguete Español

La exposición ofrece una completa retrospectiva de cien años de evolución social e industrial del juguete español. Actualmente, se exhiben al público más de tres mil piezas en un excelente estado de conservación y funcionamiento. El recorrido abarca desde los objetos de madera más sencillos, característicos de la época de la posguerra, hasta elaboradas piezas mecánicas de hojalata y valiosas muñecas históricas.

Advertisement

La visita permite a niños y adultos realizar un emotivo viaje en el tiempo para redescubrir cómo divertían a distintas generaciones estos singulares artefactos del pasado. La concentración de la industria juguetera se destacó entre 1910 y la Guerra Civil, periodo en el que los talleres alicantinos destacaron por su maestría artesanal. Durante la difícil posguerra, surgieron fábricas de juguetes de madera en municipios como Dénia, ya que la lata resultaba un material costoso reservado a las familias más acomodadas.

Un hito tecnológico significativo ocurrió en 1952, cuando la firma Payá Hermanos incorporó la primera máquina de inyección de España. Esta innovación permitió fabricar la emblemática pieza conocida como Arre caballito, iniciando una transformación profunda en la industria nacional y abriendo paso al juguete moderno de plástico. Este avance marcó un antes y un después en la producción masiva de artículos lúdicos.

Iconos del Juguete y Experiencias Culturales

La muestra incluye iconos célebres como Mariquita Pérez, nacida a principios de los años cuarenta, junto a otros modelos muy recordados como Gisela y Güendolina. Además, se presentan maquetas de trenes eléctricos a escala O fabricados por marcas legendarias como JOS-FEL, MANAMO y Treco, así como las conocidas series a escala HO producidas por Electrotren a partir de 1954.

Clásicos juegos de mesa de la casa Borrás, teatrillos infantiles de Seix y Barral, construcciones de Exin Castillos y figuras de Pippi Calzaslargas completan una exhibición repleta de nostalgia para los apasionados del coleccionismo. El itinerario expositivo ofrece también curiosas sorpresas, como la integración de un tramo del antiguo Pasaje del Terror que perteneció al célebre Parque de Atracciones de Montjuïc.

Advertisement

Para enriquecer la experiencia cultural, el museo ofrece un servicio especializado de audioguía dirigido a grupos de hasta veinte personas. Al finalizar el recorrido, los visitantes pueden acudir a la tienda del centro, donde se comercializan cuidadas reproducciones de juguetes antiguos con certificado de serie y en ediciones limitadas. Estas réplicas de gran calidad permiten a los coleccionistas adquirir piezas de firmas como Fournier, Borrás o Geyperman.

El Valor del Juguete en la Memoria Popular

Sant Feliu de Guíxols desempeña una función fundamental al reivindicar la vigencia del juego tradicional y clásico en la sociedad actual. En un mundo donde las pantallas digitales acaparan el tiempo de ocio infantil, este espacio invita a recordar el valor de la imaginación y del juego compartido entre distintas generaciones de familias.

La dedicación de Tomàs Pla ha permitido preservar un inestimable legado que custodia la memoria popular española. Visitar esta destacada colección constituye una vivencia enriquecedora e indispensable para cualquier entusiasta de la cultura del juguete, asegurando que el patrimonio industrial y social de España permanezca vivo y accesible para todos los visitantes.