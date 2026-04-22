Murtra Urge a Telefónica a Acelerar la Transformación y a Pasar a la Acción

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, ha instado a los directivos de la compañía a acelerar la ejecución del plan estratégico 'Transform and Grow' en una convención celebrada en Madrid, enfatizando la necesidad de decisiones rápidas, asunción de riesgos y una cultura de alto impacto.

Marc Murtra , el presidente ejecutivo de Telefónica , ha convocado a cerca de 700 directivos de la operadora en el Movistar Arena de Madrid para la primera gran convención desde su llegada a la presidencia en enero de 2025.

Este evento, accesible también online para toda la plantilla, sirvió como plataforma para Murtra para transmitir un mensaje contundente: la necesidad imperiosa de acelerar la ejecución del plan estratégico 'Transform and Grow'. El presidente no se limitó a la retórica, sino que instó directamente a los directivos a tomar las riendas de la transformación, enfatizando que esta depende de decisiones rápidas, la asunción de riesgos calculados y una ejecución sin dilaciones dentro del marco estratégico.

Reconoció la fortaleza de Telefónica en sus activos clave –escala, red, talento y capacidades tecnológicas–, pero advirtió sobre la urgencia de simplificar la organización, eliminar rigideces estructurales y, sobre todo, pasar de la planificación a la acción concreta. Murtra dejó claro que el éxito de la transformación no se medirá por la calidad de los planes, sino por los resultados tangibles que la compañía logre día a día.

El mensaje central de Murtra giró en torno a la creación de una cultura de alto impacto, donde el cambio sea real y no meramente cosmético. Subrayó que no es aceptable implementar transformaciones superficiales que no se traduzcan en mejoras sustanciales. Para lograrlo, instó a todos los miembros de la organización a dar lo mejor de sí mismos, superar sus límites y crecer en conjunto.

Reafirmó el objetivo estratégico de su gestión: posicionar a Telefónica como la principal puerta de acceso a las tecnologías digitales para ciudadanos, empresas e instituciones, consolidando su papel como infraestructura crítica y socio tecnológico de referencia. Visualiza a Telefónica como una conexión fiable, segura e ininterrumpida al mundo digital para millones de usuarios. Murtra animó a los directivos a tomar la iniciativa, a apropiarse del plan estratégico, a mejorarlo y a ejecutarlo con determinación.

Enfatizó que el crecimiento de la empresa está directamente ligado al crecimiento de cada equipo y de cada individuo, y que el desarrollo del talento humano es la clave para el futuro de Telefónica. La ambición, según Murtra, es el motor que impulsará este crecimiento.

El presidente de Telefónica delineó las cinco prioridades clave del plan 'Transform and Grow': consolidar y liderar en el mercado europeo, impulsar la innovación y la competitividad, mejorar la oferta de servicios, implementar una gestión más rigurosa y fortalecer la posición institucional de la compañía. En particular, defendió la necesidad de consolidación del sector en Europa como un requisito fundamental para alcanzar la escala, la inversión y la competitividad necesarias para competir con los gigantes tecnológicos globales, especialmente con Estados Unidos y China.

Murtra también destacó el impacto transformador de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, posicionando a Telefónica como un actor crucial para garantizar un acceso seguro, fiable y de alta calidad a la digitalización. En este contexto, Lutz Schüler, CEO de VMO2, subrayó la importancia de integrar la tecnología, especialmente la IA, en las prioridades estratégicas del negocio.

Por su parte, Emilio Gayo, consejero delegado, se centró en la necesidad de traducir la estrategia en resultados operativos concretos y acelerar su ejecución en todos los mercados. Los líderes de los principales mercados de Telefónica –España, Brasil, Alemania y Reino Unido– coincidieron en que el liderazgo exige una transformación continua, una excelencia operativa constante y una adaptación ágil de los modelos de negocio.

Borja, presidente de Telefónica España, afirmó que el liderazgo actual no se define solo por ser el primero, sino por mantener la excelencia a lo largo del tiempo. Christian Gebara, CEO de Telefónica Brasil, señaló que el liderazgo es una responsabilidad continua de seguir avanzando, mientras que Santiago Argelich, CEO de Telefónica Deutschland (O2), enfatizó que no basta con operar en un mercado grande, sino que es esencial asegurar la sostenibilidad del modelo de negocio





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