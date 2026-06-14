Murray analiza sus métodos de entrenamiento con el 'Big Three' del tenis

El tenista británico Andy Murray compara en una entrevista sus distintas dinámicas de práctica con Federer, Nadal y Djokovic, destacando cómo cada uno preparaba los grandes torneos desde enfoques únicos, pese a compartir la élite mundial.

El escocés Andy Murray ha hecho un extenso análisis sobre sus relaciones y métodos de entrenamiento con los miembros del " Big Three " del tenis, Roger Federer , Rafael Nadal y Novak Djokovic .

En una entrevista con el podcast 'The Switch', Murray explica que su vínculo con cada uno fue distinto, lo que influyó en cómo abordaba las prácticas antes de los grandes torneos. Afirma que, habitualmente, cuando un jugador de élite ve surgir a un buen juvenil, le interesa entrenar con él para estudiar su juego y, con el tiempo, ese juvenil puede convertirse en rival.

Pero esa dinámica no se dio por igual con Nadal y Djokovic, cuyos métodos contrapuestos describe como particulares. Destaca que Federer representaba el tenis elegante y creativo, Nadal una fuerza física y mental inquebrantable, y Djokovic un atleta completo e implacable. Esta diversidad dentro del grupo más dominante de la historia del deporte de raqueta muestra cómo, pese a enfoques distintos, convergieron en un éxito que inmortalizó sus nombres.

La reflexión de Murray añade una perspectiva interna a la era dorada del tenis, donde la rivalidad y el respeto mutuo definieron una de las etapas más brillantes del circuito





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