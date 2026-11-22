La cadena ESPN y la NFL honran la memoria de Tom Jackson, quien falleció a los 75 años tras una brillante carrera como jugador y analista deportivo.

La cadena ESPN y el mundo del fútbol americano han quedado sumidos en la tristeza tras el fallecimiento del exlinebacker de la National Football League, Tom Jackson, quien alcanzó la edad de 75 años. La noticia oficial fue divulgada el domingo por la propia red de televisión, quien confirmó la noticia tras recibir la información directamente de la familia de Jackson el viernes previo al anuncio público.

Trayectoria deportiva y legado en Denver

Tom Jackson dejó una huella imborrable en el deporte profesional, siendo seleccionado por los Denver Broncos durante la cuarta ronda del draft de la universidad de Louisville en 1973. Durante su etapa activa, disputó un total de 191 encuentros de temporada regular, iniciando en 177 de ellos como titular en la formación fundamental.

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Jackson fue pieza clave de la legendaria defensa conocida como "Orange Crush", una unidad que definió una era en la liga. Su rendimiento excepcional le valió ser seleccionado tres veces para participar en el Pro Bowl y lograr el reconocimiento de equipo All-Pro por Associated Press en dos ocasiones diferentes.

Éxito mediático y asociación con Chris Berman

Tras poner fin a su carrera futbolística en 1986, Jackson dio un giro definitivo a su profesión al unirse a ESPN, donde desarrolló una carrera de 29 años como destacado comentarista deportivo. Específicamente, se convirtió en una figura icónica por su dinámica y química inigualable trabajando junto a su colega Chris Berman en los estudios de la cadena.

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Chris Berman expresó su profundo dolor el domingo al confirmar que la muerte de su compañero fue completamente inesperada, revelando que había mantenido una conversación "larga" con Jackson la semana anterior después de que este hiciera una aparición sorpresa en el estudio de grabación.

"Tenía 75 años y gozaba de mucha vitalidad", declaró Berman con evidente emoción durante la transmisión de Sunday NFL Countdown de ESPN. El analista enfatizó que "Tom era conmovedor. Era activo. Esto es un shock", destacando la naturaleza repentina de este evento trágico para todos quienes lo conocieron.

Homenajes institucionales y declaración de la cadena

Jimmy Pitaro, presidente de ESPN, calificó públicamente a Jackson como "una de las figuras más influyentes y queridas en la historia de ESPN". En un comunicado oficial emitido por la red, Pitaro resaltó que Jackson aportó la credibilidad de un jugador All-Pro, la perspicacia de un analista talentoso y una calidez auténtica que conectó con generaciones de aficionados.

La contribución de Jackson y Berman fue fundamental para que NFL Primetime se convirtiera en un programa icónico de los fines de semana de fútbol americano. Como reconocimiento permanente, el estudio de la NFL de ESPN lleva su nombre, el Estudio Chris Berman-Tom Jackson, una distinción sin precedentes en la historia de la cadena que honra su enorme impacto conjunto.

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Recordatorio de su carácter humano y familia

La trayectoria de Jackson también fue reconocida con el premio Pete Rozelle del Salón de la Fama de la Radio y la Televisión en 2015, antes de retirarse definitivamente de ESPN un año después. Berman, quien trabajó codo a codo con él durante aproximadamente 30 años, afirmó que no había nadie más dulce, atento o leal, recordando la risa constante de su amigo.

Entre las personas que sobreviven a Tom Jackson se encuentran su esposa Jen y sus hijas Taylor y Morgan. Berman extendió sus más sinceras condolencias a la familia, describiendo a Jackson como un mentor y un amigo tanto en lo profesional como en lo personal, cuya presencia era capaz de convertir a cualquier espectador en parte de su círculo íntimo.