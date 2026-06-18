Murcia se consolida como referente tecnológico y de administración digital en España

La Región de Murcia destaca por su rápido crecimiento de empresas tecnológicas, su alta facturación media y su participación en proyectos europeos de transformación digital, posicionándose como un ecosistema innovador y competitivo.

Murcia ha consolidado su ecosistema tecnológico, registrando un crecimiento de empresas tech superior a la media nacional y alcanzando 276 compañías activas, de las cuales el 47 % se fundaron en los últimos cinco años.

La comunidad autónoma se ha posicionado como la séptima en número de empresas tecnológicas y, lo que es aún más relevante, como la primera en facturación media por empresa frente a comunidades como Andalucía, Galicia, Aragón o Navarra. Según el Informe Empresas Tech e Innovadoras España 2026, elaborado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), la facturación agregada del ecosistema murciano asciende a 485,2 millones de euros, superando el crecimiento medio del conjunto de España.

Este desempeño refleja una mayor madurez empresarial, una capacidad creciente de las startups para escalar sus negocios y un volumen de actividad económica con un fuerte componente innovador. El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha subrayado que el éxito de Murcia se basa en la especialización, el talento y la colaboración estrecha entre empresas, universidades y centros de innovación.

Además, la región está apostando por tecnologías duales aplicadas a defensa y seguridad, consideradas uno de los grandes vectores de crecimiento futuro dentro de la nueva economía tecnológica europea. En el plano de la administración digital, la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Transformación Digital, ha participado recientemente en Letonia en el quinto encuentro interregional del proyecto europeo AdCap4GoodGov (Administrative Capacity for Good Governance).

Financiado con 1,68 millones de euros, de los cuales 1,35 millones provienen de fondos europeos, el proyecto se extenderá hasta junio de 2028 y tiene como objetivo reforzar la capacidad de los ayuntamientos para mejorar la gobernanza y la prestación de servicios públicos. Durante el encuentro, el director general de la Dirección General de Transformación Digital presentó una serie de iniciativas destinadas a la capacitación digital del personal público y al fortalecimiento de sus competencias profesionales.

Entre ellas destacan cursos de programación segura y ciberseguridad que responden a la creciente demanda empresarial de software fiable y resiliente. La participación de Murcia en proyectos europeos permite conocer experiencias innovadoras ya operativas en otros territorios y, al mismo tiempo, compartir sus propias iniciativas, con la meta de convertir a la región en un referente de digitalización en el sur de Europa, generando oportunidades de empleo de calidad y un crecimiento económico sostenible.

Este enfoque integral, que combina la expansión del número de empresas tech, la mejora de la productividad y la cooperación internacional, consolida a Murcia como uno de los ecosistemas tecnológicos emergentes más dinámicos de España





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