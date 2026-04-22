Murcia: El ADN empresarial que busca convertir la incertidumbre en innovación y sostenibilidad

El ecosistema empresarial murciano se presenta como un modelo de adaptación y crecimiento, con el potencial de convertirse en un referente europeo en innovación y sostenibilidad. Expertos del sector financiero y energético analizan los retos y oportunidades para consolidar este crecimiento, desde la financiación de proyectos innovadores hasta la adaptación a un marco regulatorio en evolución.

El tejido empresarial de la Región de Murcia se distingue por una capacidad única para transformar la incertidumbre en una ventaja competitiva, un activo invaluable para consolidar la región como un referente europeo en innovación y sostenibilidad.

Esta afirmación fue el núcleo de las intervenciones de Juan Jesús Lozano, director comercial de empresas en Murcia y Alicante de CaixaBank; Javier Fernández Gallardo, director de inversiones de Innoventures Capital; y José Enrique Pardo, director de desarrollo de la región de X-Elio, durante el Encuentro de EXPANSIÓN celebrado en Murcia. Javier Fernández vislumbra la posibilidad de que Murcia se convierta en el Silicon Valley europeo en la próxima década, destacando la excepcionalidad del ecosistema local.

Lozano enfatiza la armonía existente entre los diversos actores empresariales, describiendo un entorno 'tremendamente exigente' donde todos colaboran en un equilibrio casi perfecto. No obstante, este prometedor ecosistema enfrenta desafíos cruciales en áreas como el sistema financiero, la innovación y la sostenibilidad. Para aumentar la competitividad, las empresas murcianas deben expandirse, manteniendo al mismo tiempo su 'ADN murciano' a través de alianzas de capital local que reduzcan la dependencia externa.

Fernández Gallardo subraya la necesidad de profesionalizar la gestión de proyectos emprendedores, atrayendo y desarrollando 'talento directivo y de gestión' que inspire confianza a los inversores. Pardo añade la importancia de un marco legal claro y seguro que facilite el desarrollo de proyectos. El sector bancario murciano, según Lozano, ha respondido a las exigencias del entorno empresarial, creando 'uno de los mejores tejidos profesionales de banca de toda España'.

La cercanía y la profesionalización han sido claves para el éxito, aunque la regulación financiera sigue siendo restrictiva, dificultando la financiación de proyectos innovadores que superan los límites de riesgo convencionales. La banca busca evolucionar de un mero proveedor de financiación a un asesor integral, acompañando a las empresas en todas sus etapas, lo que requiere una mayor profesionalización de su personal.

Fernández Gallardo destaca el potencial de Murcia como un centro de innovación y soluciones creativas, a menudo subestimado por la falta de una comunicación efectiva que las ponga en valor. El desafío principal reside en conectar a empresarios y compañías con oportunidades de inversión en startups, fomentando una cultura de inversión a largo plazo que genere tanto beneficios económicos como un 'legado positivo'. Identifica sectores con gran potencial como la energía, la logística, la salud y la biotecnología.

Pardo, por su parte, considera que el sector industrial murciano está en sus primeras etapas de desarrollo, con X-Elio ya operando con una capacidad que representa un tercio de la potencia energética instalada en la región. Aboga por una transición del sector energético hacia la hibridación, enfatizando la importancia del almacenamiento de energía a través de baterías para estabilizar la red y prevenir incidentes.

Sin embargo, el optimismo se ve atenuado por la lentitud de la legislación para adaptarse a las necesidades industriales, lo que exige una mayor selectividad en la inversión y garantías sólidas, como los acuerdos PPA, así como una eficiencia operativa extrema y la integración de sistemas de almacenamiento en áreas ya aprobadas ambientalmente. La Región de Murcia, por tanto, se encuentra en un momento crucial, con un ecosistema empresarial vibrante pero que necesita superar obstáculos regulatorios y financieros para alcanzar su máximo potencial y consolidarse como un verdadero polo de innovación y sostenibilidad en Europa





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