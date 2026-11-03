Muñoz exige dimisión a Puente tras el accidente de Urda

Ester Muñoz acusa a Óscar Puente de frivolidad y falta de gestión en el accidente de Urda. El PP pide su dimisión por el fallo sistémico en la red ferroviaria española.

Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular, ha lanzado un ataque frontal contra Óscar Puente durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. La diputada ha exigido la dimisión inmediata del ministro de Transportes como consecuencia directa del reciente accidente ferroviario ocurrido en Urda. La intervención se ha centrado en la crítica a la gestión del ministerio, calificando la respuesta del ejecutivo como insuficiente y desligada de la realidad.

Crítica Por Frivolidad Y Filtraciones

Ester Muñoz ha destacado la discrepancia entre la explicación de los fallecimientos y la prevención de estos. Ha afirmado que Puente es muy hábil para explicar por qué la gente muere en los trenes, pero muy malo para evitarlo. La portavoz popular ha señalado que esta incapacidad no es un hecho aislado, sino el resultado de una gestión defectuosa acumulada durante meses. Ha citado explícitamente su rueda de prensa previa para reforzar esta acusación de negligencia continua.

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Fallo Sistémico En La Red

La portavoz del Partido Popular ha responsabilizado directamente a Óscar Puente del deterioro crónico de la red ferroviaria española. Ha advertido que el accidente de Urda no es una casualidad, sino una causalidad derivada de las acciones del Ministerio. Muñoz ha recordado que ya se han acumulado más de 110 muertos en los últimos diez meses debido a fallos en la infraestructura. Esta cifra ha servido para demostrar que se trata de un problema estructural y no puntual.

Acusaciones De Desidia Institucional

La diputada ha criticado la actitud de Puente por considerar que prioriza la propaganda en lugar de la gestión efectiva. Ha reprochado la frivolidad del ministro al bromear sobre los problemas de Renfe en un programa de televisión. Esta broma se produjo solo una semana antes de la tragedia, lo que Muñoz ha interpretado como una falta de sensibilidad grave. Ha comparado esta conducta con la frase que el ministro dijo a las familias del accidente de Adamuz.

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Filtración De Audios Del Maquinista

Uno de los puntos más tensos de la comparecencia ha sido la reacción ante la filtración de los audios del maquinista. Ester Muñoz ha calificado de nauseabunda la actitud del ministerio al divulgar estos registros el mismo día del accidente. Ha cuestionado si Puente es consciente del dolor que esto causa a la familia del conductor. La portavoz ha preguntado cuántos móviles sonaban desesperadamente en los vagones mientras el ministro construía relatos políticos.

Rechazo Al Silencio Y A Las Excusas

Ester Muñoz ha rechazado las alegaciones de Puente sobre su sufrimiento personal durante la crisis. Ha remachado que su postura hiela la sangre y recuerda otras declaraciones polémicas del ministro. La diputada ha señalado que no era el deber del ministro estar en el centro de control. Esto ha cerrado el ciclo de críticas hacia la gestión del Gobierno en materia de transporte y seguridad ferroviaria en España.