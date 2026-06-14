Municipios españoles con baja actividad inmobiliaria en el primer trimestre de 2026

Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, un total de 2.447 municipios no registraron ninguna compraventa de vivienda en los tres primeros meses de 2026, mientras que en 3.932 se han producido 10 o menos operaciones inmobiliarias.

Un total de 2.447 municipios no registraron ninguna compraventa de vivienda en los tres primeros meses de 2026 mientras que en 3.932 se han producido 10 o menos operaciones inmobiliarias.

Estos municipios no están distribuidos por igual por comunidades autónomas. La región que mayor porcentaje de pueblos sin apenas actividad inmobiliaria tiene es Castilla y León, Aragón (93%), Navarra (90%), Extremadura (88%) o La Rioja (87%). La Región de Murcia, donde solo en cinco de sus 45 municipios hubo 10 o menos compraventas de vivienda en el primer trimestre, ocupa un lugar destacado.

Canarias (31%), Baleares, Comunidad de Madrid (43% en ambos casos) o Asturias (46%) también tienen un porcentaje significativo de municipios con baja actividad inmobiliaria. Los municipios donde más compraventas se registraron corresponden a la mayoría de grandes ciudades del país. Madrid, Barcelona, Murcia, Alicante, Torrevieja, Málaga, Córdoba, Las Palmas, Orihuela y Palma, son algunos de los lugares con más de 1.000 operaciones cerradas.

Aunque hay algunos municipios que han experimentado un incremento en las compraventas, como Las Palmas de Gran Canaria (+14,8%), Roquetas de Mar (+11,8%), Vitoria-Gasteiz (+6,6%), Sevilla (+3,9%) y Albacete (+2,7%), también hay lugares que han visto un decremento significativo en las operaciones inmobiliarias. Alcalá de Henares (-36,4%), Jerez de la Frontera (-34,8%), Almería (-34,2%), Castellón de la Plana (-33,1%), Estepona (-32,9%) y Terrassa (-32%) son algunos de los municipios que han experimentado un decremento en las compraventas.

En resumen, la situación inmobiliaria en España sigue siendo compleja y hay áreas que siguen experimentando una baja actividad inmobiliaria





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