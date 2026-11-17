Ethan Norland y Alizée Paties ganan el oro en Abu Dabi. Eneko de Castro y Julia Muñoz Hernondo obtienen la plata. Detalles completos de la prueba.

La isla de Hudayriyat en Abu Dabi fue el escenario este fin de semana para la disputa de las pruebas élite y sub-23 de triatlón cross en el Campeonato Mundial de Multideporte de World Triathlon. Las competiciones se desarrollaron bajo condiciones técnicas exigentes, definiendo a los nuevos campeones del mundo en una jornada intensa que destacó la superioridad de Ethan Norland en el ámbito masculino y Alizée Paties en el femenino.

Detalles técnicos y condiciones de la carrera

Los atletas enfrentaron la distancia estándar de triatlón cross compuesta por un kilómetro de natación sin traje de neopreno en agua a 26,5 grados Celsius. La prueba continuó con dos vueltas a un circuito de bicicleta de montaña de 19,7 kilómetros y dos vueltas a un recorrido de carrera a pie por senderos de 6,3 kilómetros. El trazado ciclista, aunque llano en la isla, presentaba una dificultad técnica muy alta que resultó decisiva para el desarrollo táctico de la competencia.

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Las atletas masculinas y femeninas de las categorías élite y sub-23 tuvieron que adaptarse rápidamente a estos desafíos. La estructura de la carrera exigía una gestión eficiente de las transiciones y un ritmo constante en el terreno irregular, donde cada segundo contaba para la clasificación final. La naturaleza del circuito favoreció a quienes poseían una mayor técnica en bicicleta y resistencia específica en la carrera a pie.

Posiciones de los actores y vista previa de la competencia

La francesa Alizée Paties, vigente campeona del mundo, demostró su dominio absoluto en la prueba femenina. Partió 16 segundos detrás de Julia Muñoz Hernando en el segmento de natación, pero una transición rápida le permitió tomar la delantera. Paties estableció el mejor tiempo parcial en la bicicleta con 44 minutos y 25 segundos, siendo un minuto y 10 segundos más rápida que la española. Esta ventaja de 24 segundos la llevó a la segunda transición con una renta sólida.

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Julia Muñoz Hernando, de 27 años, mantuvo su esperanza en el tramo de carrera a pie, completando los 6,3 kilómetros en 24 minutos y 38 segundos. Sin embargo, su tiempo fue 42 segundos más lento que el de Paties, quien cruzó la meta en 1 hora, 27 minutos y 46 segundos, asegurando la victoria con 26 segundos de margen sobre Muñoz Hernando. La bielorrusa Hanna Maksimava completó el podio femenino con la medalla de bronce.

En el cuadro masculino, el contexto era diferente debido a la ausencia del vigente campeón, el francés Félix Forissier. Forissier, ganador en Ibiza en 2023 y Pontevedra en 2025, no pudo tomar la salida por una lesión, dejando el título vacante por primera vez desde 2023. Esta ausencia abrió la puerta para que Ethan Norland, un atleta estadounidense que hasta ahora se había centrado principalmente en el triatlón estándar, tomara la iniciativa. Norland había obtenido el bronce en la Copa del Mundo de Tongyeong en octubre y finalizaba vigésimo en el WTCS de Abu Dabi apenas cuatro días antes.

Impacto real y próximos pasos en el calendario

Ethan Norland, de 23 años, se convirtió en el nuevo campeón mundial de Triatlón Cross 2026. A pesar de nunca haber competido en esta modalidad anteriormente, Norland mostró una capacidad extraordinaria en la carrera a pie. Inició este segmento a 22 segundos del español Eneko de Castro, pero logró alcanzarlo a lo largo de los 6,3 kilómetros. Norland registró un tiempo de 20 minutos y 35 segundos en la carrera a pie, siendo 45 segundos más rápido que De Castro, lo que le permitió ganar el título con 23 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo.

Eneko de Castro Cativiela, de 21 años, luchó por el oro hasta el final y obtuvo la medalla de plata a 23 segundos. De Castro llegó a Abu Dabi como el vigente campeón mundial sub-23 y campeón de Europa en élite y sub-23 en Banyoles en julio. Esta plata representa su primera medalla mundial en la categoría élite. El estadounidense Ethan Norland, al ganar la prueba, también se adjudicó el título de campeón mundial sub-23, consolidando su ascenso al primer nivel del deporte.

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Kevin Tarek Viñuela, de 23 años, obtuvo la medalla de bronce con un tiempo total de 1 hora, 16 minutos y 36 segundos. Viñuela, que portaba el dorsal número uno, completó el segmento de carrera a pie en 21 minutos y 10 segundos. Este resultado iguala su tercer puesto obtenido el año pasado en Pontevedra y continúa la excelente racha del español, quien fue campeón de Europa en Coimbra en 2024. Además, Eneko de Castro se llevó la medalla de plata en la categoría sub-23, mientras que el ruso Karpeev completó el podio masculino sub-23.

El legado de estas victorias es significativo para el panorama internacional. La victoria de Paties refuerza su estatus como la dominadora actual de la disciplina, superando a las rivales en cada prueba clave del año. Por su parte, el triunfo de Norland marca un punto de inflexión en su carrera, demostrando que puede competir con éxito en modalidades que no son su especialidad principal. El Campeonato Mundial de Multideporte continúa en Abu Dabi con el duatlón cross el jueves 19 de noviembre, el acuatlón el viernes 20 de noviembre y las pruebas de larga distancia el domingo 22 de noviembre.