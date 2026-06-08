Mundial 2026: Todo lo que necesitas saber sobre la Copa del Mundo más grande de la historia

Se acerca el Mundial 2026, el primero con 48 selecciones, organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Conoce sedes, calendario completo, debutantes y la lucha de los campeones por un nuevo título.

El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina y el planeta fútbol , junto a todos los aficionados al deporte rey, se prepara para un mes apasionante en el que se disputarán partidos para dirimir qué país reinará en el fútbol mundial durante los próximos cuatro años.

Argentina, actual campeona, acude a la cita con la intención de retener la corona que logró hace cuatro años en Qatar, tras aquella legendaria final ante Francia. Esta edición del torneo supondrá un hito histórico al contar por primera vez con 48 selecciones clasificadas para la fase final, distribuidas en 12 grupos.

Italia, con cuatro títulos, será el único campeón mundial ausente, mientras que los otros siete países que han alzado el trofeo sí estarán presentes: Brasil (5), Alemania (4), Argentina (3), Francia (2), Uruguay (2), Inglaterra (1) y España (1). Entre las selecciones debutantes o que regresan tras mucho tiempo destacan equipos como Canadá, Bosnia Herzegovina, Qatar y Suiza, que buscarán hacer historia.

Por otro lado, otros países como Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía intentarán superar la fase de grupos. Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez también figuran entre las naciones con aspiraciones avanzadas. España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay completan un Grupo H que promete rivalidades intensas. El Grupo K presentará un duelo atractivo entre Portugal y un rival por definir.

El calendario completo de los 104 partidos ha sido anunciado, con sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. México aporta tres estadios: el Jalisco de Guadalajara, el Azteca de Ciudad de México y el BBVA de Monterrey. Estados Unidos será el país con más sedes, un total de once: MetLife Stadium, Gillette Stadium, Lumen Field, Levi's Stadium, Mercedes-Benz Stadium, Hard Rock Stadium, Lincoln Financial Field, NRG Stadium, SoFi Stadium, Allegiant Stadium y 49ers Stadium.

Canadá también contará con su representación en BC Place Vancouver. Los partidos comenzarán el 15 de junio de 2026 y se extenderán hasta la final del 19 de julio. La fase de grupos incluirá encuentros desde la tarde hasta la madrugada, con horarios que varían según la zona horaria de cada sede. Por ejemplo, el partido inaugural enfrentará a México contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México a las 15:00.

Otros duelos destacados en la primera jornada serán Estados Unidos vs Paraguay en Los Angeles Stadium, Brasil vs Marruecos en Nueva York Nueva Jersey Stadium, y Países Bajos vs Japón en Dallas Stadium. La segunda jornada, el sábado 20 de junio, tendrá el choque entre Alemania y Costa de Marfil en Toronto, además de los enfrentamientos de grupos como el Bélgica vs Irán y Francia vs Irak/Bolivia/Surinam.

La fase de grupos continuará hasta el 1 de julio, con partidos decisivos que definirán el avance a los octavos de final. Los octavos de final se disputarán entre el 4 y el 7 de julio, con encuentros como W74 vs W77 y W83 vs W84. Los cuartos de final están programados entre el 10 y el 11 de julio.

Las semifinales se jugarán el 15 y 16 de julio, y el partido por el tercer puesto será el 19 de julio, mismo día de la gran final que coronará al nuevo campeón del mundo. Esta edición del Mundial promete ser la más grande y diversa de la historia, con una participación récord de naciones y una logística que abarca tres países anfitriones.

Los aficionados esperan con expectación el debut de nuevas selecciones y el regreso de otras tras décadas de ausencia. La preparación de las sedes avanza para cumplir con los requisitos de una competición de tal magnitud. El sueño delevar la Copa del Mundo atravesará ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Miami, Toronto, Vancouver, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, entre otras.

La emoción del fútbol mundial ya se siente en el ambiente y todo apunta a que el Mundial 2026 será memorable





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Copa Del Mundo 48 Selecciones Estados Unidos México Canadá Calendario Sedes Argentina Campeón Fútbol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mbappé vuelve a su territorio favorito: así llega la gran estrella de Francia al Mundial 2026El delantero busca su tercera estrella con la selección francesa.

Read more »

Golpe a la selección argentina: Leo Balerdi se pierde el Mundial 2026 por lesiónLa selección argentina sufrió un duro golpe a solo 10 días del debut del equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El defensor Leonardo Balerdi, de muy buena temporada en el fútbol francés con el Olympique Marsella, se perderá el torneo que comienza este jueves 11 de junio.

Read more »

Análisis de los Grupos B, C, D, F y G del Mundial 2026: Favoritismos y ExpectativasLa Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya tiene configurados varios grupos. El Grupo B muestra una lucha equilibrada entre Suiza, Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar. El Grupo C incluye a Brasil como candidata al título junto a Marruecos, la revelación de Qatar 2022, Haití como cenicienta y Escocia que aspira a ser una de las mejores terceras. El Grupo D, con Estados Unidos como anfitriona, Paraguay, Australia y Turquía, se presenta muy igualado. El Grupo E (que en el texto original se menciona como C por error, pero los equipos corresponden a Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador) tiene a Alemania como gran favorita, seguida de Ecuador, con Curazao debutando. Finalmente, el Grupo F es supremamente competitivo con Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, mientras que el Grupo G tiene a Bélgica como clara favorita frente a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Se detallan calendarios, análisis de posibilidades y los jugadores o técnicos clave de cada selección.

Read more »

Las ciudades y estadios donde jugará Argentina durante el Mundial 2026La selección argentina de fútbol comenzará la defensa de su título mundialista el martes 16 de junio en Kansas City, Missouri, antes de emprender un doble viaje a Dallas.

Read more »