Mundial 2026: Suiza y Bosnia se juegan el liderato del Grupo B en una jornada con sabor a final

El partido entre Suiza y Bosnia, correspondiente a la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, se disputará en el estadio de Atlanta a las 03:00 horas del 19 de junio (hora peninsular). Ambos equipos empataron sus primeros encuentros, por lo que este duelo definirá la cabeza del grupo. El calor en la costa oeste estadounidense podría jugar un papel clave, favoreciendo a Bosnia, que llega con confianza tras su hazaña ante Italia. RTVE emitirá el choque en directo a través de La 1, Teledeporte y RTVE Play, con una cobertura especial que incluye previas y análisis.

El Estadio de Atlanta será escenario de un partido clave del Mundial 2026 , con transmisión especial a las 03:00 horas del 19 de junio, hora peninsular.

La plataforma digital ofrecerá contenido exclusivo previo al encuentro, incluyendo una nueva edición del videopódcast dedicado al evento. El choque entre Suiza y Bosnia definirá la cara del Grupo B tras una primera jornada donde ambos partidos terminaron en empate. Catar logró un empate agónico contra Suiza, con un cabezazo de Boualem Khoukhi en la segunda mitad que selló el marcador, un resultado que los de Julen Lopetegui celebraron como una victoria.

Las altas temperaturas de la costa oeste norteamericana están afectando al equipo suizo, que aún no se adapta al clima, lo que podría beneficiar a Bosnia, que en su debut casi sorprende a Canadá con un gol de Jovo Lukic a balón parado. Las sensaciones dejadas por ambos equipos son positivas, especialmente para Bosnia, que llega con la moral alta tras clasificar para el Mundial derrotando a Italia en la repesca.

RTVE ha preparado una programación especial en La 1, Teledeporte y RTVE Play con información, análisis, entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de cada jornada. La agenda del 18 de junio y la madrugada del 19 incluye el México - República de Corea a las 03:00 horas en el Estadio de Los Ángeles, además de resúmenes, programas como 'Estadio 2 Mundial' con Marc Martín, 'TDP, directo al Mundial' y la previa del Suiza - Bosnia





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