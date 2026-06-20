Mundial 2026: Países Bajos busca resarcirse ante Suecia

La selección neerlandesa busca resarcirse de su empate ante Japón en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Los 'orange' de Koeman se enfrentarán a la desafiante Suecia en un partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play.

Mundial 2026 , en directo hoy: 20 de junio, los 'orange' de Koeman buscan resarcirse ante la desafiante Suecia . Este sábado de junio continuamos con la segunda jornada de la fase de grupos.

La selección neerlandesa comenzó su andadura con un empate nada satisfactorio ante Japón, lo que dejó el liderato de su grupo a la selección Sueca, que goleó 1-5 a la de Túnez. Ahora los de Koeman buscan resarcirse en el partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 19:00 horas peninsulares.

La jornada anterior nos dejó 'bombas' como la victoria de Marruecos, que supone un paso adelante y liderato compartido con Brasil, que pese a su fácil victoria frente a Haití no puede celebrar del todo por la lesión de Raphinha. La selección de Brasil, después de las críticas y las dudas por el empate contra Marruecos en el debut, ha encontrado un ritmo con Vinícius y Paquetá en el 3-0 de Brasil.

El ex jugador del Barcelona lamenta la 'mentalidad holandesa'. La pasada madrugada cayó ante una selección que, por su parte, se resarció a la heroica con uno menos. Fue testigo nuestro enviado especial Adrián Herrero. La previa del Países Bajos - Suecia analiza quién manda en el grupo y parte de su futuro en el torneo.

Los neerlandeses dominaron durante largos tramos ante Japón, pero el extremo del FC Barcelona se retiró del campo en el partido contra Haití por unas molestias musculares. Después del partido, su Federación comunicó que había empezado el tratamiento: 'El atacante sintió dolores en el músculo posterior del muslo derecho en el primer tiempo del partido contra Haití. El jugador inició ya el tratamiento y será revaluado'.

Brasil encuentra '9' pero pierde '11': doblete de Cunha y lesión de Raphinha en la cómoda victoria ante Haití. RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la mejor información y análisis de los partidos de la jornada





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