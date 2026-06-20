Mundial 2026: Jornada decisiva en los grupos C y D con Estados Unidos, Brasil y Turquía buscando su pase a octavos

El Mundial 2026 continua con cuatro partidos clave en los grupos C y D donde varias selecciones pueden asegurar su lugar en los dieciseisavos de final. Estados Unidos vs. Australia, Escocia vs. Marruecos, Brasil vs. Haití y Turquía vs. Paraguay son los encuentros que definirán el futuro de estos grupos en una fase de grupos llena de emoción y expectación.

El Mundial 2026 , que ya tiene a su primer clasificado a los dieciseisavos de final, continúa este viernes con una jornada decisiva para los grupos C y D, en la que selecciones como Estados Unidos y Australia podrían asegurar su pase a la siguiente ronda.

La atención estará centrada en los cuatro partidos programados, que definirán gran parte del panorama de estos grupos. En el Grupo D, el choque entre Estados Unidos y Australia en el Estadio Lumen Field de Seattle será clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Los locales, liderados por figuras como Christian Pulisic, buscarán una victoria que les dé el boleto a octavos, mientras que los Socceroos, con la jovencísima promesa Garang Kuol entre sus filas, intentarán complicar el panorama y dependent de otros resultados. Mientras tanto, en el Grupo C, Escocia y Marruecos se medirán en el Estadio Gillette Stadium de Foxborough, Massachussets, en un duelo where la victoria sería crucial para ambas, pero donde un empate también dejaría a los dos equipos con chances de avanzar dependiendo de lo que ocurra en el otro partido del grupo entre Brasil y Haití en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Brasil, con jugadores como Vinícius Jr y Rodrygo, es amplio favorito ante una selección haitiana que lucha por su primer punto en el torneo. Por último, en el Grupo D, Turquía y Paraguay chocarán en el Estadio Levi's Stadium de Santa Clara, California, en otro partido donde el que gane dará un paso enorme hacia la clasificación, mientras que el perdedor quedará al borde de la eliminación.

Las miradas también estarán en la tabla de posiciones, donde los empates y las diferencias de gol pueden ser determinantes. El primero en clasificar fue México, que ya aseguró su lugar en los dieciseisavos tras su victoria en el partido inaugural, y ahora la presión es para las selecciones que aún no han sellado su pase.

La jornada promueve emoción y desenlaces inciertos, con el desarrollo de todos los partidos en territorio estadounidense, siendo este país uno de los anfitriones junto a Canadá y México en esta Copa del Mundo expandida a 48 equipos. Cada gol, cada atajada y cada decisión táctica será vital en una fase de grupos que está llegando a su climax, y los aficionados esperan momentos de alta intensidad y posiblemente sorpresas, como las que ya hemos visto en los primeros encuentros de la competencia.

El sistema de clasificación, que permite el avance de los dos mejores de cada grupo más los cuatro mejores terceros, hace que incluso los equipos que no queden en los dos primeros puestos aún puedan tener esperanzas, por lo que todos los partidos tienen un alto nivel de importancia estratégica. Se espera que los estadios estén llenos de aficionados de todas las regiones, creando una fiesta multicultural en diversas ciudades de Estados Unidos, y las imágenes de celebration y frustración estarán en el foco de la cobertura internacional.

Los entrenadores han estado trabajando en sus planes tacticos para estos encuentros decisivos, y cualquier rotación o cambio inesperado podría marcar la diferencia. En resumen, esta jornada del viernes 19 de junio es una de las más cruciales hasta ahora en el Mundial 2026, con múltiples escenarios de clasificación y eliminación en juego, y promete ser un día de fútbol de alta tensión en varios frentes





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