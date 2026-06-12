Mundial 2026: Inauguración en Los Ángeles y expectativas de Estados Unidos y Paraguay

Estados Unidos albergará la tercera fiesta inaugural del Mundial 2026 con artistas internacionales. Analizamos las esperanzas de la USMNT liderada por Pulisic y la remontada de Paraguay bajo la dirección de Gustavo Alfaro.

Estados Unidos se prepara para albergar la tercera y última fiesta inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Los Ángeles , con un concierto que contará con figuras internacionales como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Este evento simboliza el inicio de una Copa Mundial que genera expectativas altas en el país anfitrión, aunque la selección estadounidense llega con un perfil bajo y entre dudas. A diferencia de ediciones anteriores, donde figuras como Landon Donovan y Clint Dempsey lideraban el equipo, hoy el faro del fútbol estadounidense es Christian Pulisic.

El jugador, formado en Borussia Dortmund y campeón de Europa con el Chelsea, actualmente brilla en el Milan de Italia y será clave para el entrenador Mauricio Pochettino debido a su versatilidad en el ataque: puede jugar por las bandas, como centrodelantero o como enlace con el mediocampo. Su presencia es la principal esperanza para que la USMNT supere la fase de grupos y aspire a un mayor avance.

Paraguay regresa al Mundial 2026 después de una remontada impresionante en las eliminatorias sudamericanas. El equipo evolucionó de mostrarse apático y sin brillo a convertirse en una escuadra aguerrida, tácticamente ordenada, paciente y audaz. Gran parte de este cambio se debe a la gestión de Gustavo Alfaro, entrenador que dejó la selección de Costa Rica para asumir el reto guaraní.

Esta será su segunda participación en un Mundial, tras dirigir a Ecuador en Qatar 2022, experiencia que, aunque terminó prematuramente, aporta aprendizaje invaluable. Alfaro tendrá la oportunidad de demostrar su crecimientoafrontando el grupo con mezcla de experiencia y juventud. El torneo que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México promete ser histórico no solo por la logística, sino por la diversidad de estilos y narrativas.

Mientras el país anfitrión busca trascender con su generación dorada liderada por Pulisic, otras selecciones como Paraguay llegan con la moral alta tras clasificaciones sufridas. La fiesta inaugural en Los Ángeles, con artistas de renombre, anticipa un mes de fútbol vibrante, donde la música y el deporte se fusionarán para celebrar la máxima justa.

La expectativa global está puesta en ver si Estados Unidos puede consolidarse como potencia y si las selecciones con menos presión, como la paraguaya, pueden sorprender en un Mundial continental que busca dejar huella





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