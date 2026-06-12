Mundial 2026: Estados Unidos debuta ante Paraguay en un Grupo D táctico y equilibrado

Estados Unidos se estrena como último anfitrión en el Mundial 2026 contra Paraguay, un rival conocido por su disciplina táctica. Analizamos los estilos, debilidades defensivas y las estrategias de Pochettino y Alfaro de cara al debut en el Grupo D junto a Australia y Turquía.

Estados Unidos debutará en el Mundial 2026 como el último anfitrión en saltar a la cancha, tras los estrenos de México y Canadá. El equipo estadounidense se enfrentará a Paraguay en el partido inaugural del Grupo D , un encuentro que se jugará en Los Ángeles.

Aunque Paraguay no posee el brillo de las potencias, su reciente clasificación y su estilo táctico disciplinado lo convierten en un rival peligroso. Dirigidos por Mauricio Pochettino, los estadounidenses han mostrado un juego audaz en sus amistosos, con presión alta y transiciones rápidas, pero también han revelado fragilidades defensivas, recibiendo once goles en cuatro partidos.

Pochettino ha experimentado con varios esquemas, como el 4-2-3-1, 4-3-3 y 3-4-3, buscando el equilibrio ideal, lo que también define el rol de Christian Pulisic, su figura estelar. Por su parte, Paraguay experimentó una transformación bajo el mando de Gustavo Alfaro, quien les dio orden defensivo y personalidad, cualidades que les permitieron asegurar su cupo en las eliminatorias.

Su juego se basa en controlar al rival, ralentizar el ritmo y golpear en los momentos precisos, como lo demostraron en sus amistosos con victorias sobre Grecia y Nicaragua y una ajustada derrota ante Marruecos. Este choque entre dos selecciones con estilos definidos promete ser intenso y estratégico, marcando el tono para el resto del torneo en el grupo que también incluye a Australia y Turquía





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