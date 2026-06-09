Mundial 2026: El evento futbolístico más grande de la historia con 48 selecciones en tres países

El Mundial de 2026 marcará un hito al reunir a 48 selecciones nacionales en 16 estadios distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá, prometiendo romper récords de audiencia y asistencia. Aunque supera en escala a ediciones anteriores, no supera el récord de 20 sedes establecido en Corea del Sur y Japón 2002. Entre los escenarios destacados, el Estadio Azteca de la Ciudad de México será el único en albergar tres Copas del Mundo, consolidándose como un ícono histórico que ha sido testigo de momentos legendarios como el 'Gol del Siglo' y la 'Mano de Dios' de Maradona, así como la consagración de Pelé en 1970. El torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, combinará estadios históricos con modernas obras de ingeniería en Norteamérica.

El Mundial de 2026 se perfila como el más grande jamás organizado, con 48 selecciones nacionales distribuidas en tres países sede: México , Estados Unidos y Canadá .

Este ambicioso formato busca romper récords de asistencia y audiencia a nivel global, aunque no supera el récord histórico de la edición de 2002, cuando Corea del Sur y Japón utilizaron 20 estadios. La competencia, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio, contará con 16 estadios en igual número de ciudades, sumando 104 partidos. México aportará tres escenarios, Estados Unidos once y Canadá dos, destacando entre ellos el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El Azteca, llamado Estadio Ciudad de México durante el torneo por razones de patrocinio, ostenta el récord único de ser sede de tres Mundiales (1970, 1986 y 2026). Inaugurado en 1966, ha sido testigo de momentos icónicos como el 'Gol del Siglo' de Diego Maradona ante Inglaterra en 1986, su 'Mano de Dios' en el mismo partido, y el gol de Pelé en la final de 1970 que le dio a Brasil su tercer título.

Más allá del fútbol, el estadio ha albergado los Juegos Olímpicos de 1968, partidos de la NFL, peleas de boxeo y conciertos masivos, siempre con récords de asistencia. Su mística se alimenta de figuras como Pelé y Maradona, ambos campeones mundiales en este escenario, y de la pasión del fútbol mexicano. La edición de 2026 también incluirá estadios modernos de infraestructura multidisciplinaria en Estados Unidos y Canadá, reflejando el lujo y la exuberancia de los venues contemporáneos.

Aunque la distribución en tres países ofrece un reto logístico sin precedentes, el evento busca celebrar la expansión del fútbol y ofrecer una experiencia única. El Azteca, como coloso de cemento y césped, encarna la tradición y la grandeza del deporte,同时 sirviendo como puente entre el pasado legendario y el futuro del máximo torneo de fútbol





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