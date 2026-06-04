Mundial 2026: Corea del Sur cumple, pero no de la manera que se esperaba

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 no se detiene, y las selecciones continúan con su propia preparación, poniendo un ojo en la casa propia y otro en sus próximos rivales. Y este miércoles, tanto Colombia como Argentina tuvieron oportunidad de ver a un par de selecciones que se van a cruzar en su camino.

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 no se detiene, y las selecciones continúan con su propia preparación, poniendo un ojo en la casa propia y otro en sus próximos rivales.

Y este miércoles, tanto Colombia como Argentina tuvieron oportunidad de ver a un par de selecciones que se van a cruzar en su camino. Corea del Sur cumple, pero no de la manera que se esperaba, al ganarle por la mínima diferencia a El Salvador, una selección que estuvo muy lejos de cumplir su sueño de jugar el Mundial 2026. Los surcoreanos reservaron algunos nombres, pero apenas jugaron media hora.

Corea del Sur venció a El Salvador y llega con confianza al Mundial 2026. Corea del Sur, que integra el Grupo A junto a México, no les dio opciones a los centroamericanos, que prácticamente no contaron con ninguna posibilidad concreta de gol. Por el contrario, los dirigidos por Hong Myung-Bo tuvieron al menos media decena, además de un control absoluto del balón, aunque no siempre se tradujo en voracidad ofensiva. Corea del Sur 1-0 El Salvador (⚽ 57' Dong-Gyeong Lee).

Argelia resiste y sorprende al superar a Países Bajos por 1-0 en un amistoso previo al Mundial 2026. Argelia ofreció muy poco en ataque, pero tuvo su chance y no la desperdició. Anis Hadj Moussa, que ingresó en la segunda etapa, controló la pelota por la banda derecha, fue hacia adentro y sacó un remate inatajable, en lo que acabó siendo una oda a la efectividad.

La República Democrática del Congo (RDC), que enfrentará a Colombia en la segunda fecha del Grupo K, protagonizó un lindo duelo ante Dinamarca, que terminó 0-0 únicamente por la impericia de los africanos a la hora de definir y los palos que aparecieron una y otra vez para negarle a los europeos la ventaja. Tres veces dio en los postes el balón, una a disparo de Maehle, otra de Eriksen y una última de Hojbjerg.

Cedric Bakambu es la principal amenaza ofensiva que tiene la República Democrática del Congo. Dinamarca fue mejor equipo, es cierto, desbordando una y otra vez por el carril izquierdo de la defensa africana, pero los leopardos también tuvieron sus posibilidades. Bakambu desperdició un par de situaciones claras, incluido un mano a mano ante el arquero, y tanto Sadiki como Banza también una cada uno





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