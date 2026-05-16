Multimillonario Lauder compra 'Retrato de Adele Bloch-Bauer I' y planea donar obras del siglo XX al Metropolitan Museum of Art

Ronald S. Lauder compró en una subasta el célebre 'Portrait of Adele Bloch-Bauer I', de Klimt, por 135 millones de dólares. También planea donar 13 pinturas importantes del siglo XX de sus colecciones personales al Metropolitan Museum of Art (Met). Este acuerdo permitirá que el Met sea propietario del impresionante edificio de la Neue Galerie, restaurándose y siendo conservado para siempre.
Ronald S. Lauder compró en una subasta en 2006 el célebre 'Portrait of Adele Bloch-Bauer I ', de Klimt , por 135 millones de dólares. La Neue Galerie , que alberga una de las colecciones más importantes de arte austríaco y alemán del siglo XX fuera de Europa, fue fundada en 2001 en una antigua mansión en la Quinta Avenida, Manhattan, en la Milla de los Museos de Manhattan.
Ronald S. Lauder, heredero del imperio de cosméticos Estée Lauder, actualmente tiene 82 años y planea donar 13 pinturas importantes del siglo XX, entre ellas obras de Klimt, Kirchner, Dix, Grosz y Picasso, valoradas en millones de dólares, a la Metropolitan Museum of Art (Met). Este acuerdo permitirá que el Met sea propietario del impresionante edificio de la Neue Galerie, situándose en la calle 86 con la Quinta Avenida, Manhattan
